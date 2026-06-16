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Nun wurde sie erwischt

Frau war 50 Jahre ohne Führerschein unterwegs

Oberösterreich
16.06.2026 16:01
Einen Führerschein hatte die Frau schon seit 50 Jahren nicht- (Symbolbild)
Einen Führerschein hatte die Frau schon seit 50 Jahren nicht- (Symbolbild)(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Zumindest ist sie nie auffällig geworden. Doch nun „erwischte“ es die an sich brave Autofahrerin. Bei einer Polizeikontrolle wurde eine 70-Jährige aus St. Johann am Walde nach dem Führerschein gefragt. Doch sie hatte keinen und das schon seit 50 Jahren. 

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Bei einer Verkehrskontrolle wurde die 70-jährige Lenkerin angehalten und kontrolliert. Bei der allgemeinen Lenker- und Fahrzeugkontrolle im Gemeindegebiet von St. Johann am Walde, gab die Lenkerin an, dass ihr der Führerschein bereits vor vielen Jahren entzogen wurde.

„Fahre nur kurze Strecken“
Eine Überprüfung ergab, dass die 70-Jährige seit 50 Jahren keinen Führerschein mehr besitzt. „Ich brauche aber eh keinen, weil ich nur kurze Strecken fahre“, gab die Frau zu Protokoll. Eine Anzeige an die Bezirksverwaltungsbehörde folgt.

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Doch das war noch nicht alles:  Die Begutachtungsplakette an ihrem Pkw war mit der Lochung im Jahr 2019 deutlich abgelaufen. Auch das wurde zur Anzeige gebracht.

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