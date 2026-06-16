Viel Polizeischutz bei Welser „Mafiaprozess“

Doppelt angeklagt und ausgeschieden

Im Prozess wurde schnell jener Angeklagte, der eine führende Rolle innegehabt haben soll, ausgeschieden – Anwalt Andreas Mauhart wetterte, er habe trotz mehrfacher Anfrage nicht den vollen Akt aus Wien bekommen. Zu diesem Angeklagten, einen Niederländer mit brasilianischen Wurzeln, kam nach Schluss der Ermittlungen zusätzlich zur Welser Anklage noch eine aus Wien – mit allerdings teils eher wackligen Beinen.