Wirbel um „bombige“ Uhr hatte kuriose Ursache

Heute, Dienstag, kam es um 7.20 Uhr im Zuge der Personenkontrolle am Eingang zur Bezirkshauptmannschaft Linz-Land zu einem Zwischenfall. Ein 56-jähriger Kunde aus dem Bezirk Steyr-Land, der einen Termin hatte, äußerte gegenüber den Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes, dass sich in seiner Uhr eine Bombe befinde, so das Land OÖ.