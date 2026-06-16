Die „Lange Nacht der Bühnen“ öffnet 19 Spielorte

Am Samstag, 20. Juni, öffnen Theater und Spielorte in Linz ihre Pforten. Bei der „Langen Nacht der Bühnen“ kann man mit nur einem Ticket in viele pulsierende Kulturerlebnisse eintauchen. Vom Theater bis zum Mitmachprogramm: Auch Familien kommen auf ihre Kosten.
Wenn Theater, Musik, Tanz und Performance zur „Langen Nacht der Bühnen“ verschmelzen, öffnet sich Linz von seiner kreativsten Seite. Von großen Bühnen bis zu versteckten Spielorten – überall entstehen magische Momente, die überraschen, berühren und begeistern.
Heuer sind insgesamt 19 Häuser und Spielorte beteiligt, darunter das Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel, das Theater des Kindes, das Ars Electronica Center, das Brucknerhaus, das Theater Phönix und natürlich das Landestheater mit den Spielstätten Musiktheater und Schauspielhaus.
Rund 200 Mitwirkende gestalten ein Programm mit 60 vielfältigen Angeboten. Es gibt Kostproben aus laufenden Stücken im Bereich Schauspiel oder Tanz, aber auch audiovisuelle Experimente; es gibt Konzerte oder Kabarett, aber auch Mitmachformate und Familienangebote, die bereits am Nachmittag starten.
Ein einziges Ticket (Einheitspreis 15 Euro, kostenlos für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre) reicht für unzählige Eindrücke: BesucherInnen können bei der „Langen Nacht der Bühnen“ von Location zu Location wandern und die Vielfalt der Linzer Kulturszene hautnah auskosten. Infos und Einlassbänder für Kurzentschlossene gibt es Samstag auch am Info-Stand am Linzer Hauptplatz zwischen 14 und 22 Uhr.
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