Die „Lange Nacht der Bühnen“ öffnet 19 Spielorte

Ein einziges Ticket (Einheitspreis 15 Euro, kostenlos für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre) reicht für unzählige Eindrücke: BesucherInnen können bei der „Langen Nacht der Bühnen“ von Location zu Location wandern und die Vielfalt der Linzer Kulturszene hautnah auskosten. Infos und Einlassbänder für Kurzentschlossene gibt es Samstag auch am Info-Stand am Linzer Hauptplatz zwischen 14 und 22 Uhr.