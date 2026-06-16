„Wir Politiker sollten auf 40% Gehalt verzichten“

Machen wir es doch wie die neue Regierung in Ungarn – dort gab es nicht nur einen wichtigen Politikwechsel, sondern dort verzichten die Politiker auch auf 40 Prozent der Gehälter.“ Mit diesem ungewöhnlichen Vorschlag lässt Bürgerlisten-Chef Hannes Mathes aufhorchen. Er legt nach, was die Spesen der Stadtführung betrifft: „Vor allem bei den Politikerspesen muss etwas geschehen. Diese haben sich seit 2017 auf über 120.000 Euro pro Jahr fast verdreifacht.“ Gemeinsam wird vonseiten der Opposition scharf gegen Bürgermeisterin Ines Schiller geschossen. FPÖ und Liste Mathes unterstellen der Stadtchefin, fast die Gänze der Rücklagen in der Höhe von 5,7 Millionen Euro aufgebraucht zu haben. Und seit der Austragung der Kulturhauptstadt stecke die Kaiserstadt tief in der Kreide.