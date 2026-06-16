Urlauber (25) stürzte 400 Meter ab – tot geborgen

Ursache für Unglück bleibt ungeklärt

„Schlussendlich wurde der Vermisste vom Helikopter aus gesichtet“, berichtet Daniel Schröcker, Einsatz- und Ortsstellenleiter der Bergrettung Spital am Pyhrn. Für den Bergsteiger kam jede Hilfe zu spät. Der Deutsche war vom Süd-Ost-Grat am Weg vom Kleinen zum Großen Pyhrgas 300 bis 400 Meter in die Tiefe gestürzt. Da er alleine unterwegs gewesen war, bekam niemand etwas vom Unglück mit.