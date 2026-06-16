IV-Präsident geht mit Regierung hart ins Gericht

„Verschuldung steigt weiter“

Auch Thomas Bründl, seit einem Jahr Präsident der Industriellenvereinigung in Oberösterreich, ging mit der Regierung beim anschließenden Pressegespräch hart ins Gericht: „Mit dem Doppelbudget wird nur die Verschuldungsdynamik gebrochen, aber die Verschuldung steigt weiter.“ Die von Wirtschaftstreibenden so lange geforderte Lohnnebenkostensenkung bezeichnet Bründl als „linke Tasche, rechte Tasche“, denn die Unternehmen würden sich diese durch die Maßnahmen zur Gegenfinanzierung selbst bezahlen.