Arbeiter stürzten ohne Sicherheitsgurt von Dach

Die beiden Rumänen waren gemeinsam mit vier anderen Landsleuten auf einem Hausdach in Wels, um eine PV-Anlage zu installieren. Dabei geschah das Unglück, bei dem es keine Augenzeugen gab. Die Abeiter hatten offenbar keine Sicherheitsgurte angelegt, sie stürzten aus etwa acht Meter Höhe auf den Boden.
Sechs Rumänen wollten am Dienstag in Wels eine Photovoltaik Anlage auf dem Dach eines Gebäudes montieren. Kurz nach 17 Uhr stürzten plötzlich ein 23-Jähriger und ein 26-Jähriger etwa acht Meter ab, als sie gerade ein Panel montierten. Die beiden Männer trugen leider keine Sicherheitsgurte.
Rettungsheli im Einsatz
Der Sturz selbst konnte weder von den Bauherren noch von anderen Arbeitern beobachtet werden. Die zwei Verletzten wurden nach einer notärztlichen Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber „Martin 3“ ins Klinikum Wels bzw. ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht bekannt.
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