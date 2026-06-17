Arbeiter stürzten ohne Sicherheitsgurt von Dach

Die beiden Rumänen waren gemeinsam mit vier anderen Landsleuten auf einem Hausdach in Wels, um eine PV-Anlage zu installieren. Dabei geschah das Unglück, bei dem es keine Augenzeugen gab. Die Abeiter hatten offenbar keine Sicherheitsgurte angelegt, sie stürzten aus etwa acht Meter Höhe auf den Boden.