So soll Urfahrs Herzstück endlich aufblühen

Mehr Grün, mehr Platz

Die Ziele der Umgestaltung sind ambitioniert: Entsiegelung, Begrünung und Beschattung sollen die Straße attraktiver machen. Breitere Gehsteige, bessere Querungsmöglichkeiten und eine Stärkung des öffentlichen Verkehrs sowie des Radverkehrs sollen die Aufenthaltsqualität erhöhen. Gleichzeitig soll der Kfz-Durchzugsverkehr auf übergeordnete Achsen verlagert werden.

Die Verkehrsplaner von Rosinak & Partner haben dafür mehrere Varianten ausgearbeitet. Diskutiert werden unter anderem eine Sperre der direkten Einfahrt von der Nibelungenbrücke in die Hauptstraße sowie neue Verkehrsführungen im Norden und Süden des Planungsgebiets.