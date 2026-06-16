Was in diesem Cocktail steckt, überrascht alle

Mehr als 25 Bars

Veranstaltet wird das Festival vom Verein „hotspots“, dem Zusammenschluss der Linzer Gastronomie und Hotellerie. Ein Stand, der heuer besonders neugierig macht, ist der vom Team des Rooftop 7. Dessen Barchef, zugleich hotspots-Vorstand, Michael Kreuzer, gewährt im Gespräch mit der „Krone“ einen Blick hinter die Kulissen und verrät, womit die Bar aufhorchen lassen will. Denn am Stand des Rooftop 7 wartet ein Drink, der schon vor dem ersten Schluck für Gesprächsstoff sorgt: Weißer Premium-Tequila wird tatsächlich mit Ziegenkäse verfeinert.