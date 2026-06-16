Was in diesem Cocktail steckt, überrascht alle

Was haben ein Rooftop in Linz, eine Bartour durch Barcelona und ein Cocktail vom Zapfhahn gemeinsam? Die Antwort gibt es beim diesjährigen Liquid Market im Linzer City Park. Mehr als 25 Bars präsentieren ihre neuesten Kreationen – doch ein Drink des Rooftop 7 sorgt schon vorab für Gesprächsstoff.
Wenn sich am Freitag der City Park beim Martin-Luther-Platz in eine riesige Open-Air-Bar verwandelt, ist eines sicher: Beim Liquid Market in Linz wird experimentiert, gemixt und überrascht. Mehr als 25 Bars aus Oberösterreich und Umgebung präsentieren ihre neuesten Cocktail-Kreationen am 19. Juni – von raffinierten Klassikern bis hin zu außergewöhnlichen Geschmacksexperimenten.
Mehr als 25 Bars
Veranstaltet wird das Festival vom Verein „hotspots“, dem Zusammenschluss der Linzer Gastronomie und Hotellerie. Ein Stand, der heuer besonders neugierig macht, ist der vom Team des Rooftop 7. Dessen Barchef, zugleich hotspots-Vorstand, Michael Kreuzer, gewährt im Gespräch mit der „Krone“ einen Blick hinter die Kulissen und verrät, womit die Bar aufhorchen lassen will. Denn am Stand des Rooftop 7 wartet ein Drink, der schon vor dem ersten Schluck für Gesprächsstoff sorgt: Weißer Premium-Tequila wird tatsächlich mit Ziegenkäse verfeinert.
Herstellung dauert 48 Stunden
„Jeder, mit dem ich darüber spreche, sagt mir, dass er sich einen Drink mit Ziegenkäse absolut nicht vorstellen kann“, erzählt Kreuzer. „Wem es genauso geht, der sollte unbedingt am Freitag vorbeischauen.“ Der aufwendige Herstellungsprozess dauert insgesamt 48 Stunden. Dabei wird der Tequila mit Ziegenkäse veredelt und anschließend sorgfältig gefiltert. Abgerundet wird die Kreation mit Agavendicksaft, Lorbeerblättern, roten Trauben, Zitrone und Mineralwasser.
Der eigentliche Clou: Serviert wird der Cocktail nicht klassisch aus dem Shaker, sondern frisch gezapft – wie ein Bier. Die Inspiration dafür holten sich Kreuzer und sein Team bei einer Bar-Tour in Barcelona.
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