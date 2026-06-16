Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Liquid Market

Was in diesem Cocktail steckt, überrascht alle

Oberösterreich
16.06.2026 13:12
Barkeeper überraschen die Besucher mit außergewöhnlichen Drink-Kreationen.
Barkeeper überraschen die Besucher mit außergewöhnlichen Drink-Kreationen.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Was haben ein Rooftop in Linz, eine Bartour durch Barcelona und ein Cocktail vom Zapfhahn gemeinsam? Die Antwort gibt es beim diesjährigen Liquid Market im Linzer City Park. Mehr als 25 Bars präsentieren ihre neuesten Kreationen – doch ein Drink des Rooftop 7 sorgt schon vorab für Gesprächsstoff. 

0 Kommentare

Wenn sich am Freitag der City Park beim Martin-Luther-Platz in eine riesige Open-Air-Bar verwandelt, ist eines sicher: Beim Liquid Market in Linz wird experimentiert, gemixt und überrascht. Mehr als 25 Bars aus Oberösterreich und Umgebung präsentieren ihre neuesten Cocktail-Kreationen am 19. Juni – von raffinierten Klassikern bis hin zu außergewöhnlichen Geschmacksexperimenten.

Mehr als 25 Bars
Veranstaltet wird das Festival vom Verein „hotspots“, dem Zusammenschluss der Linzer Gastronomie und Hotellerie. Ein Stand, der heuer besonders neugierig macht, ist der vom Team des Rooftop 7. Dessen Barchef, zugleich hotspots-Vorstand, Michael Kreuzer, gewährt im Gespräch mit der „Krone“ einen Blick hinter die Kulissen und verrät, womit die Bar aufhorchen lassen will. Denn am Stand des Rooftop 7 wartet ein Drink, der schon vor dem ersten Schluck für Gesprächsstoff sorgt: Weißer Premium-Tequila wird tatsächlich mit Ziegenkäse verfeinert.

Jan Masek vom Rooftop 7 wird die spannende Drink-Kreation „zapfen“.
Jan Masek vom Rooftop 7 wird die spannende Drink-Kreation „zapfen“.(Bild: Markus Wenzel)

Herstellung dauert 48 Stunden
„Jeder, mit dem ich darüber spreche, sagt mir, dass er sich einen Drink mit Ziegenkäse absolut nicht vorstellen kann“, erzählt Kreuzer. „Wem es genauso geht, der sollte unbedingt am Freitag vorbeischauen.“ Der aufwendige Herstellungsprozess dauert insgesamt 48 Stunden. Dabei wird der Tequila mit Ziegenkäse veredelt und anschließend sorgfältig gefiltert. Abgerundet wird die Kreation mit Agavendicksaft, Lorbeerblättern, roten Trauben, Zitrone und Mineralwasser.

Lesen Sie auch:
Die mehr als 20 Bars sorgten für gute Laune.
Liquid Market
Feinste Cocktail-Kreationen und super Stimmung
16.06.2025

Der eigentliche Clou: Serviert wird der Cocktail nicht klassisch aus dem Shaker, sondern frisch gezapft – wie ein Bier. Die Inspiration dafür holten sich Kreuzer und sein Team bei einer Bar-Tour in Barcelona. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
16.06.2026 13:12
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Die damals 17-jährige Marie Franz hatte den Liedermacher Konstantin Wecker in einem Hotelzimmer ...
Skandal um Kultmusiker
Marie war 17: „Nach dem Sex ging ich zur Schule“
Die Kinderherzen lachen, viele Eltern sind aber über das Vorbild für die jüngste Attraktion in ...
Wirbel um Freizeitpark
Diese „Oreschnik“-Rakete ist für Kinder gemacht
Iran-USA-Deal
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
In der Ukraine brennt ein Nationalsymbol.
Ist Weltkulturerbe
Berühmtes Höhlenkloster in Kiew steht in Flammen
„Die härtesten Typen!“: Trump gratulierte den Gewinnern persönlich.
Wie ein Fiebertraum
Trump feiert seinen Iran-Deal mit Käfigkämpfern
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
21-Jährige stürzt beim Rope Jumping in den Tod
139.416 mal gelesen
Videos zeigen den Moment des Unfalls.
Ausland
Banden-Terror in Jesolo: „Weg mit dem Abschaum“
107.221 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Handy-Kamera läuft meistens mit, die Videos landen im Netz, um die Opfer noch zusätzlich zu ...
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
98.021 mal gelesen
Außenpolitik
Kiew startet Beitrittsgespräche mit der EU
1501 mal kommentiert
EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen während eines Besuchs bei Präsident Wolodymyr ...
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
1103 mal kommentiert
Außenpolitik
Kiew feuert 60 Drohnen auf Putins geliebtes Moskau
1086 mal kommentiert
Links ist die brennende Ölraffinerie zu sehen, in der Mitte im roten Kreis hervorgehoben eine ...
Mehr Oberösterreich
Liquid Market
Was in diesem Cocktail steckt, überrascht alle
Femizid in Taufkirchen
Lehrerinnen-Mörder zog sich vor Suizid noch um
Um 470 Mio. Euro
Stahlriese Voest erhält größten Einzelauftrag
Von Linz kommend
Reisebus blieb in Bahnunterführung stecken
Auch Maturanten Opfer
Bankomaten gesprengt: Quartett nun vor Gericht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf