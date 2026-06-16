Kritik an Hilfspaket: „Reform statt Löcherstopfen“

Ganz generell prüfte der LRH den Rechnungsabschluss des Landes. Trotz Einnahmen von rund 9,35 Milliarden Euro schloss man 2025 mit einem Defizit von 230,5 Millionen Euro ab. Hoscher sieht die Finanzlage Oberösterreichs – vor allem im Vergleich zu den anderen Bundesländern – zwar weiter als stabil an, warnt aber vor den kommenden Jahren. Er sagt: „Jetzt wäre noch Zeit, sich Dinge zu überlegen, die man machen könnte, ohne den unmittelbaren Handlungsdruck zu haben.“