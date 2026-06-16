So steinreich ist North West mit gerade 13 Jahren

Erfolg in die Wiege gelegt

Doch wie hat es North geschafft, noch vor dem Teenager-Alter so unfassbar reich zu werden? Als Tochter von Kim Kardashian und Kanye West standen jedenfalls schon bei ihrer Geburt die Sterne gut für sie. Immerhin ist der Kardashian-Clan nicht nur weltberühmt, sondern auch stinkreich. Eine Karriere im Rampenlicht wurde North also quasi in die Wiege gelegt.