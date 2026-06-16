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So steinreich ist North West mit gerade 13 Jahren

Society International
16.06.2026 16:00
North West feierte am Montag ihren 13. Geburtstag. Finanziell dürfte die Tochter von Kim ...
North West feierte am Montag ihren 13. Geburtstag. Finanziell dürfte die Tochter von Kim Kardashian und Kanye West bereits ausgesorgt haben.(Bild: Viennareport)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

„Ich kann nicht glauben, dass du offiziell ein Teenager bist“, jubelt Kim Kardashian gerade auf Instagram. Denn Tochter North West feierte am Montag ihren 13. Geburtstag. Und hat mit ihrem jungen Alter wohl schon ausgesorgt. Denn wie es heißt, ist der Promi-Spross schon jetzt stinkreich!

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Auf Instagram veröffentlichte Kim Kardashian zur Feier des Tages eine Bilderstrecke mit Fotos ihrer ältesten Tochter. „Happy Birthday, Northiiiiiieeeeeeeee“, schrieb die 45-Jährige zu den Fotos. 

Und weiter: „Es gibt niemanden wie dich, mein kleines Mädchen! Ich liebe es, deine Mama zu sein und dich aufwachsen zu sehen. Ich liebe dich bis zu den Galaxien, von denen du als Kind erzählt hast, und noch viel weiter.“

Hier sehen Sie die liebe Geburtstags-Nachricht von Kim Kardashian für ihre Tochter North:

North ist 50 Millionen Dollar schwer!
Doch North West, die schon seit einiger Zeit schlumpfblaue Haare trägt, ist längst nicht nur Kim Kardashians Mäderl, das langsam erwachsen wird. Sie ist selbst schon ein echter Star! Und nicht nur das: Sie hat in ihrem jungen Alter auch schon ein kleines Vermögen angehäuft, wie die „Daily Mail“ jetzt berichtete.

Demnach schätze man Norths Vermögen bereits auf mindestens 50 Millionen Dollar! Wie die britische Zeitung schreibt, werde hinter vorgehaltener Hand sogar von einer Mega-Summe von 375 Millionen Dollar getuschelt!

Erfolg in die Wiege gelegt
Doch wie hat es North geschafft, noch vor dem Teenager-Alter so unfassbar reich zu werden? Als Tochter von Kim Kardashian und Kanye West standen jedenfalls schon bei ihrer Geburt die Sterne gut für sie. Immerhin ist der Kardashian-Clan nicht nur weltberühmt, sondern auch stinkreich. Eine Karriere im Rampenlicht wurde North also quasi in die Wiege gelegt.

Für Mamas Marke Skims stand North West auch schon vor der Kamera:

Und das nicht nur sprichwörtlich. Ihr Model-Debüt machte Kim Kardashians Tochter bereits mit 13 Monaten im „CR“-Magazin – von Kopf bis Fuß in Chanel eingekleidet. Mit nur fünf Jahren hatte sie ihr erstes Solo-Covershooting für „WWD Beauty“.

Gab letzte Woche Festival-Debüt 
Auch ihre Musik-Karriere hat North schon im jungen Alter angekurbelt. Mit sechs Jahren bewies sie ihr Gesangstalent bereits bei der Show ihres Vaters auf der Paris Fashion Week, mit gerade mal zehn Jahren trat sie im „König der Löwen“ auf.

Mittlerweile macht sie auch ihre eigene Musik – und hat sogar schon den ersten großen Festival-Auftritt hinter sich gebracht. Erst am Freitag stand sie beim Lyrical Lemonade‘s Summer Smash auf der Bühne und ließ sich vom Publikum bejubeln. Die stolze Mama Kim Kardashian teilte fleißig Videos auf Social Media.

Auch auf Social Media verdient sich North West ein kleines Vermögen:

Sahnt mit TikTok-Videos ab
Apropos soziale Medien: Auch im Netz ist North längst ein echter Profi. Die  TikTok-Seite, die sie gemeinsam mit Mama Kim betreibt, hat bereits 21,2 Millionen Follower. Mit den lustigen Videos soll North rund 30.000 Dollar verdienen.

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Trotz ihres vollgepackten Promi-Terminplans ist North aber auch eine brave Schülerin, wie sie vor zwei Jahren dem „Interview“-Magazin verriet: „Ich liebe Kunst, aber mein Kunst-Unterricht ist sehr nervig. Meine Lieblings-Stunde ist vermutlich Latein.“

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