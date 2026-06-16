„Ungeheuerlich“: Musk geht rechtlich gegen ZDF vor

Im Fokus steht die Sendung „ZDFheute live“ vom vergangenen Freitag, in der es um die gewalttätigen ausländerfeindlichen Proteste in der vergangenen Woche in und um Belfast ging. Auslöser der Ausschreitungen war ein Video eines Messerangriffs, für den ein sudanesischer Migrant verantwortlich gemacht wird. Die Moderatorin sagte zu Beginn der ZDF-Sendung, nach einem „brutalen Mordversuch auf offener Straße in Belfast“, von dem ein Video viral gegangen sei, habe ein rassistischer Mob „Jagd auf Migranten“ gemacht. „Dazu aufgerufen hatten ein britischer Rechtsextremist und Tech-Milliardär Elon Musk“, fügte die Moderatorin hinzu.