Philosoph Peter Kampits 83-jährig gestorben

Kommentierte immer wieder gesellschaftliche Entwicklungen

Zurück an der Uni Wien habilitierte er sich 1974 mit einer Arbeit zum Werk von Sartre und Gabriel Marcel, mit dem er auch zusammengearbeitet und dessen Werk er ins Deutsche übersetzt hat. 1977 erfolgte Kampits‘ Ernennung zum Professor. Von 1987 bis 1991 sowie 2001 bis 2004 fungierte der Philosoph als Vorstand des damaligen Instituts für Philosophie, dessen Neuorientierung er einleitete. Danach war er Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Philosophie. Infolge der Neuorganisation der Uni Wien wurde Kampits 2004 zum ersten Dekan der neuen Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft.