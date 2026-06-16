Darum kommt Sean „Diddy“ Combs Monate früher raus!

Gefängnis mit niedriger Sicherheitsstufe

Ein Sprecher des Musikers betonte zuvor, Combs nehme seine Nüchternheit während der Haftzeit „sehr ernst“. Der Sprecher wies Berichte zurück, wonach Combs im Gefängnis selbst hergestellten Alkohol konsumiert habe. Sein Mandant konzentriere sich darauf, clean und nüchtern zu bleiben. Am 30. Oktober wurde Combs vom Metropolitan Detention Center in Brooklyn, New York, in das FCI Fort Dix im Bundesstaat New Jersey verlegt. Das FCI Fort Dix gilt als Gefängnis mit niedriger Sicherheitsstufe und soll bessere Bedingungen bieten als das MDC Brooklyn, in dem Combs seit seiner Festnahme wegen verschiedener Sexualstraftat-Vorwürfe im September 2024 inhaftiert gewesen war.