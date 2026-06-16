Positive Bilanz trotz Ärger über Diebstähle

Beim diesjährigen Nova Rock gab es laut Exekutive keine größeren Zwischenfälle. Am Festivalgelände sorgten vor allem Diebstähle für Ärger. Bei der An- und Abreise waren manche Autofahrer (noch) nicht nüchtern.
Das Erfreuliche zuerst: Wirklich nennenswerte Zwischenfälle gab es bei dem Mega-Event auf den Pannonia Fields II in Nickelsdorf dieses Jahr nicht – trotz einer Besucherzahl von rund 50.000 Fans pro Tag. Die Bilanz der Polizei fällt dementsprechend sehr positiv aus. Bis zu 240 Polizisten sowie Sicherheitspersonal des Veranstalters standen während des gesamten Events täglich und rund um die Uhr im Einsatz.
Diebstähle und Suchtmittel
Am Festivalgelände selbst sorgten vor allem Diebstähle für Ärger. 152 Anzeigen wegen entwendeter Gegenstände lagen nach Ende des Festivals vor. Weitere 21 Anzeigen betrafen das Suchtmittelgesetz. Um sicherzugehen, dass die Autofahrer auch fahrtauglich sind, führten die Beamten sowohl bei der An- als auch bei der Abreise Kontrollen durch.
Autofahrer im Visier
Mehr als 1800 Lenker mussten Alko-Tests machen, nicht alle bestanden diese auch. 12 Fahrer hatten mehr als 0,5 Promille, zehn sogar mehr als 0,8 Promille. Weitere 45 saßen unter Drogeneinfluss hinter dem Steuer. Geldstrafen und Führerscheinentzug folgen.
Auch das Rote Kreuz zog eine positive Bilanz. Rund 1800 Personen mussten medizinisch versorgt werden.
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