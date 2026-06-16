Positive Bilanz trotz Ärger über Diebstähle

Das Erfreuliche zuerst: Wirklich nennenswerte Zwischenfälle gab es bei dem Mega-Event auf den Pannonia Fields II in Nickelsdorf dieses Jahr nicht – trotz einer Besucherzahl von rund 50.000 Fans pro Tag. Die Bilanz der Polizei fällt dementsprechend sehr positiv aus. Bis zu 240 Polizisten sowie Sicherheitspersonal des Veranstalters standen während des gesamten Events täglich und rund um die Uhr im Einsatz.