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Tag der Tomate

Herzlich willkommen im Land der Paradeiser!

Burgenland
07.08.2026 09:00
Kommen und kosten! Die Auswahl ist österreichweit einzigartig.
Kommen und kosten! Die Auswahl ist österreichweit einzigartig.(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Harald Schume
Von Harald Schume

Ein Drittel aller Tomaten, die in Österreich geerntet werden, wächst im Burgenland - die Voraussetzungen sind aufgrund der klimatischen Bedingungen perfekt, die Vielfalt an ausgefallenen Sorten ist unerreicht. 

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Die mehr als 60 Betriebe im Burgenland werden heuer rund 17.000 Tonnen ernten, das entspricht 32 Prozent aller Paradeiser, die in ganz Österreich wachsen. Die Vielfalt an Sorten ist enorm. Beeindruckend, dass jeder dritte Paradeiser, der „Made in Austria“ ist, auf den 61 Hektar Anbaufläche im Burgenland gereift ist. Und leicht erklärbar: Obwohl die Pflanze zur Familie der Nachtschattengewächse zählt, braucht sie besonders viel Licht – so gesehen ist das Burgenland mit seinen 300 Sonnentagen im Jahr der ideale Nährboden.

Lukas Sattler, Nikolaus Berlakovich sowie Christine und Andreas Glück vom Weingut Zur ...
Lukas Sattler, Nikolaus Berlakovich sowie Christine und Andreas Glück vom Weingut Zur Dankbarkeit weisen auf die Bedeutung der Paradeiser hin.(Bild: LK Burgenland)

Unvergleichlicher Geschmack
Zum „Tag der Paradeiser“ am morgigen Samstag machte sich Landwirtschaftskammerpräsident Nikolaus Berlakovich ein Bild von der Ernte. Nach der Verkostung bei Andreas Glück im Weingut zur Dankbarkeit in Podersdorf am See sagte er: „Der Geschmack heimischer Paradeiser ist unvergleichlich.“

Das Fruchtgemüse zeichnet sich auch heuer wieder durch hervorragende Qualität und große Vielfalt aus. „Insgesamt haben wir im Burgenland um die 25 bunte Sorten an Cocktail- und Fleischparadeisern“, sagt Lukas Sattler, Geschäftsführer der Gartenbau Sattler GmbH in Tadten. Berlakovich ergänzt: „Unsere Gemüsebauern mit ihren regionalen Produkten leisten einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit der Bevölkerung.“

30 Kilogramm pro Jahr
Die Vitamin-Wunder sind aus der heimischen Küche nicht wegzudenken – vor allem, weil sie auch vielseitig verwendbar sind. Paradeiser können Bestandteil einer einfachen Jause sein oder verarbeitet werden – zu einem wichtigen Bestandteil vieler Gerichte von Sauce über Suppe bis Salat. Der durchschnittliche Jahresverbrauch pro Österreicher beträgt 30 Kilogramm. Die Tendenz ist seit Jahren steigend.

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