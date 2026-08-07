Herzlich willkommen im Land der Paradeiser!

Die mehr als 60 Betriebe im Burgenland werden heuer rund 17.000 Tonnen ernten, das entspricht 32 Prozent aller Paradeiser, die in ganz Österreich wachsen. Die Vielfalt an Sorten ist enorm. Beeindruckend, dass jeder dritte Paradeiser, der „Made in Austria“ ist, auf den 61 Hektar Anbaufläche im Burgenland gereift ist. Und leicht erklärbar: Obwohl die Pflanze zur Familie der Nachtschattengewächse zählt, braucht sie besonders viel Licht – so gesehen ist das Burgenland mit seinen 300 Sonnentagen im Jahr der ideale Nährboden.