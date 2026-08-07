Rechenzentrum: Debatte um Wasser und Nutzen

Doskozil: Kein Rechenzentrum bei zu hohem Wasserverbrauch

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) verweist hingegen darauf, dass sich das Projekt in einem sehr frühen Stadium befinde. Derzeit gebe es lediglich Gespräche über eine mögliche Ansiedlung, konkrete Daten zum Wasserverbrauch lägen noch nicht vor. Eines stellte er jedoch klar: „Wenn es Entwicklungen gibt, insbesondere was das Wasser betrifft, in Dimensionen, wie ich jetzt in Oberösterreich gehört habe, dann wird es eine derartige Anlage im Burgenland nicht geben.“