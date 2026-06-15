Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In der Steiermark

Bis 34 Grad: Diese Woche kommt die Hitze zurück

Steiermark
15.06.2026 09:00
Herrliches Wetter wartet diese Woche auf die Steirerinnen und Steirer. Ab Donnerstag gibt es ...
Herrliches Wetter wartet diese Woche auf die Steirerinnen und Steirer. Ab Donnerstag gibt es Temperaturen über 30 Grad.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Christoph Hartner
Von Christoph Hartner

In der ersten Hälfte des Monats war der Juni eher wechselhaft. Auch die aktuelle Woche startet noch durchwachsen, doch ab Donnerstag bringt eine Hitzewelle bis zu 34 Grad in die Steiermark und sogar Tropennächte sind möglich.

0 Kommentare

Wechselhaft und niederschlagsreich präsentierte sich der Juni in der Steiermark bisher. Im Raum Leibnitz etwa gab es erst am gestrigen Sonntag ein heftiges Gewitter mit Hagel. „Im landesweiten Mittel war es um ein Grad zu kühl, und im Oberen Murtal etwa wurde der Monatsniederschlag jetzt schon erreicht“, sagt Meteorologe Steffen Dietz von Ubimet.

Doch nun ändert sich die Großwetterlage: „In den nächsten Tagen wird aus dem Südwesten schrittweise heißere Luft herangeführt.“ Ist am heutigen Montag noch mit Höchsttemperaturen von 23 Grad zu rechnen, steigt das Thermometer im Laufe der Woche immer weiter nach oben – und das Wetter wird dabei auch immer beständiger: „Am Donnerstag werden wir in der Steiermark wohl erstmals mehr als 30 Grad haben. Am Wochenende sind dann sogar bis zu 34 Grad möglich – vor allem von Bruck an der Mur bis Bad Radkersburg“, prognostiziert Dietz.

Mit den TEmperaturen steigt bestimmt auch die Lust, baden zu gehen.
Mit den TEmperaturen steigt bestimmt auch die Lust, baden zu gehen.(Bild: Sepp Pail)

Spätestens in der Nacht auf Sonntag ist (etwa in Graz) mit einer Tropennacht zu rechnen. Auch die Nacht auf Montag dürfte im Süden tropisch werden (die Temperatur sinkt also in der Nacht nicht unter 20 Grad).

Gefahr für Hitzegewitter steigt
Je heißer es wird, desto höher wird ab Mitte der Woche dann auch die Gefahr für Hitzegewitter. Das Problem: „Die Strömung wird eher schwach sein. Das heißt: Dort, wo die Gewitter entstehen, können sie auch länger hängen bleiben“, erklärt Dietz. Das bedeutet dann leider auch, dass Hagel und Starkregen größere Schäden anrichten könnten.

Wie es nach dieser Woche weitergeht, ist für Dietz noch nicht absehbar: „Ab Montag deutet sich zwar ein Tiefausläufer an, ob dieser aber länger für Abkühlung sorgt oder der Hitze nur kurz einen Strich durch die Rechnung macht, ist unklar.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
15.06.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

In der Ukraine brennt ein Nationalsymbol.
Ist Weltkulturerbe
Berühmtes Höhlenkloster in Kiew steht in Flammen
Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Lehrer (29) tötet an Mittelschule Ex-Freundin
128.867 mal gelesen
In der Bibliothek der Mittelschule in Taufkirchen an der Pram (im Bild ein Ermittler) wurde eine ...
Ausland
Banden-Terror in Jesolo: „Weg mit dem Abschaum“
107.766 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Handy-Kamera läuft meistens mit, die Videos landen im Netz, um die Opfer noch zusätzlich zu ...
Oberösterreich
Mord an Lehrerin (28): Wende bei Ermittlungen
105.426 mal gelesen
Der Tatort: Die Bibliothek in der Mittelschule
Außenpolitik
Neuer Russen-Aufmarsch entlang der NATO-Grenze
1403 mal kommentiert
Die russischen Kapazitäten entlang der NATO-Ostflanke werden aktuell vervielfacht.
Kolumnen
Stocker und Babler haben jedes Vertrauen verspielt
1361 mal kommentiert
Wer vertraut dem Kanzler und dem Vizekanzler nach dem ORF-Schauspiel noch?
Außenpolitik
Schweiz lehnt strikte Einwohner-Obergrenze ab
814 mal kommentiert
Seit Monaten wird in der Schweiz Stimmung gemacht.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf