Bis 34 Grad: Diese Woche kommt die Hitze zurück

In der ersten Hälfte des Monats war der Juni eher wechselhaft. Auch die aktuelle Woche startet noch durchwachsen, doch ab Donnerstag bringt eine Hitzewelle bis zu 34 Grad in die Steiermark und sogar Tropennächte sind möglich.
Wechselhaft und niederschlagsreich präsentierte sich der Juni in der Steiermark bisher. Im Raum Leibnitz etwa gab es erst am gestrigen Sonntag ein heftiges Gewitter mit Hagel. „Im landesweiten Mittel war es um ein Grad zu kühl, und im Oberen Murtal etwa wurde der Monatsniederschlag jetzt schon erreicht“, sagt Meteorologe Steffen Dietz von Ubimet.
Doch nun ändert sich die Großwetterlage: „In den nächsten Tagen wird aus dem Südwesten schrittweise heißere Luft herangeführt.“ Ist am heutigen Montag noch mit Höchsttemperaturen von 23 Grad zu rechnen, steigt das Thermometer im Laufe der Woche immer weiter nach oben – und das Wetter wird dabei auch immer beständiger: „Am Donnerstag werden wir in der Steiermark wohl erstmals mehr als 30 Grad haben. Am Wochenende sind dann sogar bis zu 34 Grad möglich – vor allem von Bruck an der Mur bis Bad Radkersburg“, prognostiziert Dietz.
Spätestens in der Nacht auf Sonntag ist (etwa in Graz) mit einer Tropennacht zu rechnen. Auch die Nacht auf Montag dürfte im Süden tropisch werden (die Temperatur sinkt also in der Nacht nicht unter 20 Grad).
Gefahr für Hitzegewitter steigt
Je heißer es wird, desto höher wird ab Mitte der Woche dann auch die Gefahr für Hitzegewitter. Das Problem: „Die Strömung wird eher schwach sein. Das heißt: Dort, wo die Gewitter entstehen, können sie auch länger hängen bleiben“, erklärt Dietz. Das bedeutet dann leider auch, dass Hagel und Starkregen größere Schäden anrichten könnten.
Wie es nach dieser Woche weitergeht, ist für Dietz noch nicht absehbar: „Ab Montag deutet sich zwar ein Tiefausläufer an, ob dieser aber länger für Abkühlung sorgt oder der Hitze nur kurz einen Strich durch die Rechnung macht, ist unklar.“
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