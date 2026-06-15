Bis 34 Grad: Diese Woche kommt die Hitze zurück

Doch nun ändert sich die Großwetterlage: „In den nächsten Tagen wird aus dem Südwesten schrittweise heißere Luft herangeführt.“ Ist am heutigen Montag noch mit Höchsttemperaturen von 23 Grad zu rechnen, steigt das Thermometer im Laufe der Woche immer weiter nach oben – und das Wetter wird dabei auch immer beständiger: „Am Donnerstag werden wir in der Steiermark wohl erstmals mehr als 30 Grad haben. Am Wochenende sind dann sogar bis zu 34 Grad möglich – vor allem von Bruck an der Mur bis Bad Radkersburg“, prognostiziert Dietz.