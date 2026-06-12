Deutsch-Tests für Dreijährige vor dem Kindergarten

Mit einer spektakulären Idee warten die NEOS auf: Gegenüber der „Krone“ fordert Graz-Spitzenkandidat Philipp Pointner einen Deutsch-Test für Dreijährige und eine verpflichtende Sprachförderung. Anlass für den pinken Vorstoß sind Erhebungen, wonach bereits jedes zweite Kind in der Landeshauptstadt zu Hause kein Deutsch spricht und es damit auch dem Unterricht nicht richtig folgen kann.