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Grazer NEOS fordern:

Deutsch-Tests für Dreijährige vor dem Kindergarten

Steiermark
12.06.2026 09:00
Philipp Pointner ist Spitzenkandidat der Grazer NEOS
Philipp Pointner ist Spitzenkandidat der Grazer NEOS(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Gerald Schwaiger
Von Gerald Schwaiger

Der Grazer Wahlkampf ist voll im Gange – und das Thema Bildung ein Dauerbrenner. Weil angeblich jedes zweite Kind zu Hause nicht Deutsch spricht, fordern die NEOS verpflichtende Sprachstandsfeststellung noch vor dem Kindergarten.

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Mit einer spektakulären Idee warten die NEOS auf: Gegenüber der „Krone“ fordert Graz-Spitzenkandidat Philipp Pointner einen Deutsch-Test für Dreijährige und eine verpflichtende Sprachförderung. Anlass für den pinken Vorstoß sind Erhebungen, wonach bereits jedes zweite Kind in der Landeshauptstadt zu Hause kein Deutsch spricht und es damit auch dem Unterricht nicht richtig folgen kann.

„Ganze Klassen werden aufgehalten, wenn die Hälfte erst einmal unsere Sprache lernen muss“, kritisiert Pointner, der daher eine verpflichtende Sprachstandsfeststellung vor dem Eintritt in den Kindergarten anregt. Diese solle Fixbestandteil des Eltern-Kind-Passes werden.

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„Entsprechende Maßnahmen gibt es bereits, doch diese sind zahnlos und führen nicht automatisch zu Fördermaßnahmen“, so der pinke Listenerste, der sowohl die Stadtkoalition als auch ÖVP-Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner in die Pflicht nimmt: „Sie haben jahrelang die Augen verschlossen.“ Pointner will Graz künftig als Modellregion etablieren.

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