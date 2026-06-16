Heimspiel in den USA! ÖFB-Fans in WM-Stimmung

Rot-weiß-rote WM-Stimmung mitten in Kalifornien! Einen Abend (Ortszeit) vor Österreichs Auftakt gegen Jordanien haben sich Hunderte österreichische Fans im Leopold’s Gasthaus in San Francisco auf das erste Gruppenspiel des ÖFB-Teams eingestimmt.
Unter dem Motto „Österreich trifft sich in zerrissenen Jeans“ organisierte Tobias Illmer ein großes Fantreffen für die heimischen Anhänger. Eine Anspielung auf den Kult-Hit „Ich war noch niemals in New York“ von Udo Jürgens kam offenbar bestens an.
Heimspiel in den USA
Das Leopold’s Gasthaus war bis auf den letzten Platz gefüllt, hunderte ÖFB-Fans sorgten mit Fahnen, Gesängen und jeder Menge Vorfreude für echte Heimspiel-Atmosphäre in den USA. Besonders laut wurde es natürlich bei den Klängen von „I am from Austria“.
Am Mittwoch (6 Uhr MESZ/LIVE im Sportkrone.at-Ticker) bestreitet die Rangnick-Truppe gegen Jordanien sein erstes Spiel bei der Weltmeisterschaft 2026. Die Unterstützung von den Rängen dürfte dem ÖFB-Team jedenfalls sicher sein.
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