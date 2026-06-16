Stahlriese Voest erhält größten Einzelauftrag

Die Voestalpine Railway Systems hat für das europäische Infrastrukturprojekt Rail Baltica ihren nach eigenen Angaben bisher größten Einzelauftrag erhalten. Der Rahmenvertrag über rund 470 Millionen Euro umfasst die Lieferung von bis zu 1.000 Hochgeschwindigkeits- und Normalgeschwindigkeitsweichen inklusive Überwachungstechnologie.
Voestalpine Railway Systems ist Teil des Stahlkonzerns Voest mit Sitz in Linz. Die nun beauftragten Weichen liefert das Unternehmen für die künftige Hochleistungsbahnstrecke zwischen Helsinki und Warschau. Die Hochgeschwindigkeitsweichen sind laut Angaben der Voest für Geschwindigkeiten bis zu 300 Stundenkilometer ausgelegt und mit bis zu 40 Sensoren pro Weiche ausgestattet, die Daten zu Witterungseinflüssen und Verschleißzustand in Echtzeit übermitteln. Die Produktion erfolgt an Voestalpine-Standorten in Litauen und Lettland, erste Prototypen sollen 2027 ausgeliefert werden.
„Als Weltmarktführerin für komplette Bahninfrastruktursysteme freut es uns ganz besonders, mit unseren Lieferungen einen wichtigen Beitrag zum europäischen Vorzeigeprojekt Rail Baltica leisten zu können“, so Konzernchef Herbert Eibensteiner.
Anbindung der baltischen Staaten an europäisches Normalspurnetz
Rail Baltica gilt als eines der bedeutendsten Hochgeschwindigkeits-Bahninfrastrukturprojekte in Europa und bindet Estland, Lettland und Litauen erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg wieder an das europäische Normalspurnetz an. Das Projekt umfasst die EU-Mitgliedsstaaten Polen, Litauen, Lettland, Estland sowie indirekt Finnland.
Die Voestalpine Railway Systems erzielte im Geschäftsjahr 2025/26 einen Umsatz von 2,2 Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigt 8.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an weltweit 70 Standorten. Insgesamt hat der Linzer Stahlkonzern weltweit knapp 49.000 Beschäftigte.
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