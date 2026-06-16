Stahlriese Voest erhält größten Einzelauftrag

Voestalpine Railway Systems ist Teil des Stahlkonzerns Voest mit Sitz in Linz. Die nun beauftragten Weichen liefert das Unternehmen für die künftige Hochleistungsbahnstrecke zwischen Helsinki und Warschau. Die Hochgeschwindigkeitsweichen sind laut Angaben der Voest für Geschwindigkeiten bis zu 300 Stundenkilometer ausgelegt und mit bis zu 40 Sensoren pro Weiche ausgestattet, die Daten zu Witterungseinflüssen und Verschleißzustand in Echtzeit übermitteln. Die Produktion erfolgt an Voestalpine-Standorten in Litauen und Lettland, erste Prototypen sollen 2027 ausgeliefert werden.