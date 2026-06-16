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Vor dem Aus: Gasthaus Adler schlittert in Pleite

Vorarlberg
16.06.2026 12:25
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Über das Vermögen des Betreibers des Gasthauses Adler in Bregenz-Fluh, ist am Montag am Landesgericht Feldkirch ein Konkursverfahren eröffnet worden. Das geht aus einer Mitteilung des Kreditschutzverbandes von 1870 (KSV1870) hervor.

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Von der Insolvenz sind zwei Mitarbeiter betroffen. Die Verbindlichkeiten belaufen sich derzeit auf rund 50.000 Euro. Insgesamt sind etwa 15 Gläubiger von dem Verfahren betroffen. Zur Masseverwalterin wurde die Bregenzer Rechtsanwältin Dr. Susanne Manhart bestellt. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung ist für den 30. Juli 2026 am Landesgericht Feldkirch angesetzt. Gläubiger können ihre Forderungen bis 16. Juli 2026 anmelden. 

Zukunft des Gasthauses ist ungewiss
Nach Angaben des KSV1870 liegen derzeit keine näheren Informationen über die Gründe des Vermögensverfalls vor. Diese sollen nun gemeinsam mit der Masseverwalterin erhoben werden. Sie wird auch entscheiden, ob der Betrieb des traditionsreichen Gasthauses fortgeführt wird. Eigentümer der Liegenschaft ist die Stadt Bregenz. Deren Verantwortliche waren in den vergangenen Jahren immer wieder auf Pächtersuche. 

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