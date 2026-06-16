Vor dem Aus: Gasthaus Adler schlittert in Pleite

Zukunft des Gasthauses ist ungewiss

Nach Angaben des KSV1870 liegen derzeit keine näheren Informationen über die Gründe des Vermögensverfalls vor. Diese sollen nun gemeinsam mit der Masseverwalterin erhoben werden. Sie wird auch entscheiden, ob der Betrieb des traditionsreichen Gasthauses fortgeführt wird. Eigentümer der Liegenschaft ist die Stadt Bregenz. Deren Verantwortliche waren in den vergangenen Jahren immer wieder auf Pächtersuche.