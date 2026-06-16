Reisebus blieb in Bahnunterführung stecken

Der aus Linz abgefahrene Reisebus hat in Südböhmen, gleich hinter der oberösterreichischen Grenze, in der Ortschaft Rybnik (Zartlesdorf) eine Brücke gerammt und ist unter ihr stecken geblieben. Der Fahrer habe wahrscheinlich die Verkehrsschilder missachtet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Auf Bildern ist zu sehen, dass der Bus für die Durchfahrt durch die Eisenbahn-Unterführung zu hoch war. Das Dach wurde eingedrückt, Fensterscheiben sprangen heraus. Vier Menschen wurden laut Rettungsdienst mit leichten Verletzungen an Ort und Stelle behandelt.