Auf Mission in Wien: Jesus-Biker trafen auf Arnie!

„Beten, biken, Gutes tun“ – das ist das Motto der Jesus‑Biker. Mit einer Elektro‑Harley im Gepäck kamen sie nun nach Wien, wo sie Arnold Schwarzenegger trafen, der anlässlich seines Austrian World Summit in Österreich ist. Die „steirische Eiche“ ließ es sich nicht nehmen, das Bike zu signieren, das später für einen guten Zweck versteigert wird – und die Stimmung war so besonders wie das Treffen selbst!