Ex-Vizepräsidentin: Iran-Krieg war nicht notwendig

„Zwei Drittel der Amerikaner haben nicht für Trump gestimmt“

Harris hatte die Präsidentenwahl vor eineinhalb Jahren klar gegen Trump verloren, der damals nach einer Abwahl im Duell gegen den Demokraten Joe Biden ein Comeback schaffte. Die Demokratin warb vor dem Wiener Publikum dafür, Trumps Regierung nicht mit dem amerikanischen Volk gleichzusetzen. „2024 stimmte ein Drittel des Wahlvolks für den aktuellen Präsidenten, ein Drittel für uns, und ein Drittel beteiligte sich nicht an der Wahl. Zwei Drittel des amerikanischen Volks stimmten nicht dafür“, sagte sie mit Blick auf die umstrittene Politik Trumps.