Ex-Vizepräsidentin: Iran-Krieg war nicht notwendig

Ex-Vizepräsidentin Kamala Harris hat scharfe Kritik am Iran-Krieg und dem von US-Präsident Donald Trump verkündeten Rahmenabkommen geübt. „Auf keinen Fall“ hätte sie den Waffengang gegen das Mullah-Regime begonnen, betonte die demokratische Politikerin am Dienstag.
Der Krieg sei nämlich der „Selbstgefälligkeit“ des Amtsinhabers geschuldet, und ein reiner „Krieg der Wahl“, bestritt die demokratische Politikerin jegliche politische Notwendigkeit des Waffenganges. Harris war für eine Diskussion mit dem Gründer des Austrian World Summit (AWS), Arnold Schwarzenegger, nach Wien gekommen. Wegen der gestiegenen Treibstoffpreise habe der Krieg den durchschnittlichen US-Amerikaner 500 Dollar (rund 431 Euro) an zusätzlichen Ausgaben gekostet, sagte Harris weiter. Dabei sei der US-Durchschnittsbürger „nur 400 Dollar an unerwarteten Ausgaben von der Pleite entfernt“, fügte sie hinzu.
Was immer auch verhandelt worden sei und bei den folgenden Gesprächen herauskomme, „der Präsident wird sich zum Sieger erklären“, so Harris, die sich zuversichtlich zeigte, mit ihren Demokraten bei der Zwischenwahl im Kongress im Herbst zu gewinnen. Die aktuelle Regierung sei „die gefühlloseste, korrupteste und inkompetenteste Administration, die es jemals gab“, sagte die 61-Jährige.
„Zwei Drittel der Amerikaner haben nicht für Trump gestimmt“
Harris hatte die Präsidentenwahl vor eineinhalb Jahren klar gegen Trump verloren, der damals nach einer Abwahl im Duell gegen den Demokraten Joe Biden ein Comeback schaffte. Die Demokratin warb vor dem Wiener Publikum dafür, Trumps Regierung nicht mit dem amerikanischen Volk gleichzusetzen. „2024 stimmte ein Drittel des Wahlvolks für den aktuellen Präsidenten, ein Drittel für uns, und ein Drittel beteiligte sich nicht an der Wahl. Zwei Drittel des amerikanischen Volks stimmten nicht dafür“, sagte sie mit Blick auf die umstrittene Politik Trumps.
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