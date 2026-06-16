Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trump in der Kritik

Ex-Vizepräsidentin: Iran-Krieg war nicht notwendig

Außenpolitik
16.06.2026 12:33
Ex-US-Vizepräsidentin Kamala Harris nimmt heuer am Austrian World Summit in der Wiener Hofburg ...
Ex-US-Vizepräsidentin Kamala Harris nimmt heuer am Austrian World Summit in der Wiener Hofburg teil. Dort traf sie auf Veranstalter Arnold Schwarzenegger und Bundespräsident Alexander Van der Bellen.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ex-Vizepräsidentin Kamala Harris hat scharfe Kritik am Iran-Krieg und dem von US-Präsident Donald Trump verkündeten Rahmenabkommen geübt. „Auf keinen Fall“ hätte sie den Waffengang gegen das Mullah-Regime begonnen, betonte die demokratische Politikerin am Dienstag.

0 Kommentare

Der Krieg sei nämlich der „Selbstgefälligkeit“ des Amtsinhabers geschuldet, und ein reiner „Krieg der Wahl“, bestritt die demokratische Politikerin jegliche politische Notwendigkeit des Waffenganges. Harris war für eine Diskussion mit dem Gründer des Austrian World Summit (AWS), Arnold Schwarzenegger, nach Wien gekommen. Wegen der gestiegenen Treibstoffpreise habe der Krieg den durchschnittlichen US-Amerikaner 500 Dollar (rund 431 Euro) an zusätzlichen Ausgaben gekostet, sagte Harris weiter. Dabei sei der US-Durchschnittsbürger „nur 400 Dollar an unerwarteten Ausgaben von der Pleite entfernt“, fügte sie hinzu.

Donald Trump hat als oberster Befehlshaber der US-Armee hat laut Ansicht der Demokraten einen ...
Donald Trump hat als oberster Befehlshaber der US-Armee hat laut Ansicht der Demokraten einen Krieg vom Zaun gebrochen, der nicht notwendig gewesen wäre. Israels Regierung wiederum behauptet, man habe mit dem Waffengang die „Bedrohung einer nuklearen Auslöschung“ abgewendet.(Bild: AFP/WHITE HOUSE)

Was immer auch verhandelt worden sei und bei den folgenden Gesprächen herauskomme, „der Präsident wird sich zum Sieger erklären“, so Harris, die sich zuversichtlich zeigte, mit ihren Demokraten bei der Zwischenwahl im Kongress im Herbst zu gewinnen. Die aktuelle Regierung sei „die gefühlloseste, korrupteste und inkompetenteste Administration, die es jemals gab“, sagte die 61-Jährige.

Lesen Sie auch:
Die USA und der Iran (Im Bild ein Anti-US-Wandbild in Teheran) haben unter Vermittlung Pakistans ...
Fahrplan für Frieden
Das steht im Abkommen zwischen USA und Iran
16.06.2026
Iran-USA-Deal
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
15.06.2026
„Defensive Operation“
Europäer wollen jetzt Hormuz-Öffnung sicherstellen
15.06.2026

„Zwei Drittel der Amerikaner haben nicht für Trump gestimmt“
Harris hatte die Präsidentenwahl vor eineinhalb Jahren klar gegen Trump verloren, der damals nach einer Abwahl im Duell gegen den Demokraten Joe Biden ein Comeback schaffte. Die Demokratin warb vor dem Wiener Publikum dafür, Trumps Regierung nicht mit dem amerikanischen Volk gleichzusetzen. „2024 stimmte ein Drittel des Wahlvolks für den aktuellen Präsidenten, ein Drittel für uns, und ein Drittel beteiligte sich nicht an der Wahl. Zwei Drittel des amerikanischen Volks stimmten nicht dafür“, sagte sie mit Blick auf die umstrittene Politik Trumps.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
16.06.2026 12:33
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die damals 17-jährige Marie Franz hatte den Liedermacher Konstantin Wecker in einem Hotelzimmer ...
Skandal um Kultmusiker
Marie war 17: „Nach dem Sex ging ich zur Schule“
Die Kinderherzen lachen, viele Eltern sind aber über das Vorbild für die jüngste Attraktion in ...
Wirbel um Freizeitpark
Diese „Oreschnik“-Rakete ist für Kinder gemacht
Iran-USA-Deal
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
In der Ukraine brennt ein Nationalsymbol.
Ist Weltkulturerbe
Berühmtes Höhlenkloster in Kiew steht in Flammen
„Die härtesten Typen!“: Trump gratulierte den Gewinnern persönlich.
Wie ein Fiebertraum
Trump feiert seinen Iran-Deal mit Käfigkämpfern
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
21-Jährige stürzt beim Rope Jumping in den Tod
137.737 mal gelesen
Videos zeigen den Moment des Unfalls.
Ausland
Banden-Terror in Jesolo: „Weg mit dem Abschaum“
104.874 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Handy-Kamera läuft meistens mit, die Videos landen im Netz, um die Opfer noch zusätzlich zu ...
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
97.299 mal gelesen
Außenpolitik
Kiew startet Beitrittsgespräche mit der EU
1490 mal kommentiert
EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen während eines Besuchs bei Präsident Wolodymyr ...
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
1096 mal kommentiert
Außenpolitik
Schweiz lehnt strikte Einwohner-Obergrenze ab
729 mal kommentiert
Seit Monaten wird in der Schweiz Stimmung gemacht.
Mehr Außenpolitik
Trump in der Kritik
Ex-Vizepräsidentin: Iran-Krieg war nicht notwendig
„Kein Aus der Risiken“
Iran-Deal zündet Aktienrally – doch Sorgen bleiben
„Täglich Fortschritte“
Doskozil nach Kehlkopf-Operation zurück im Büro
Trümmer und Flammen
Kiew feuert 60 Drohnen auf Putins geliebtes Moskau
Karten neu gemischt
„Historisch“: NEOS machen Tür zur Grazer KPÖ auf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf