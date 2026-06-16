Messer gegen Familie, Todesdrohung gegen Nachbarn

Gleich zwei Fälle von schweren Drohungen beschäftigten am Montag die Wiener Polizei. In der Leopoldstadt soll ein betrunkener 35-Jähriger seinen Vater und seine Großmutter mit einem Küchenmesser bedroht haben. In Fünfhaus eskalierte ein Streit um Musiklärm derart, dass ein 29-Jähriger seinen Nachbarn und dessen Lebensgefährtin mit dem Tod bedroht haben soll.