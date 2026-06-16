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Wilde Szenen in Wien

Messer gegen Familie, Todesdrohung gegen Nachbarn

Wien
16.06.2026 12:56
Familienstreit und Nachbarschaftskrach in Wien eskalieren. Einmal musste sogar die WEGA ...
Familienstreit und Nachbarschaftskrach in Wien eskalieren. Einmal musste sogar die WEGA alarmiert werden. (Symbolbild)(Bild: Klemens Groh)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Gleich zwei Fälle von schweren Drohungen beschäftigten am Montag die Wiener Polizei. In der Leopoldstadt soll ein betrunkener 35-Jähriger seinen Vater und seine Großmutter mit einem Küchenmesser bedroht haben. In Fünfhaus eskalierte ein Streit um Musiklärm derart, dass ein 29-Jähriger seinen Nachbarn und dessen Lebensgefährtin mit dem Tod bedroht haben soll.

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Schockierende Szenen in einer Wohnung in der Wiener Leopoldstadt: Ein 35-jähriger Pole soll am Montagabend im Zuge eines Familienstreits völlig die Kontrolle verloren haben. Laut Polizei wurde der Mann immer aggressiver und bedrohte schließlich seinen Vater sowie seine Großmutter mit dem Umbringen.

Vater und Oma mit Messer eingeschüchtert
Besonders brisant: Der Verdächtige soll dabei ein Küchenmesser in der Hand gehalten und seine Angehörigen massiv eingeschüchtert haben. Alarmierte Einsatzkräfte der WEGA rückten an und nahmen den 35-Jährigen schließlich ohne Widerstand fest.

Gegen den Mann wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Ein Alkotest ergab zudem eine schwere Alkoholisierung von mehr als zwei Promille.

Streit um laute Musik eskalierte
Nur wenige Stunden zuvor war die Polizei zu einem Nachbarschaftsstreit nach Wien-Fünfhaus gerufen worden. Auslöser soll laute Musik gewesen sein. Was als verbaler Streit begann, eskalierte jedoch rasch ...

Ein 29-jähriger Rumäne soll seinen Nachbarn mit Schlägen und Tritten attackiert haben. Doch damit nicht genug: Laut Ermittlungen bedrohte er sowohl den Mann als auch dessen Lebensgefährtin mit dem Umbringen.

Die alarmierten Polizisten nahmen den Verdächtigen vorläufig fest und verhängten ein Waffenverbot. Der 29-Jährige wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung und Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt.

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