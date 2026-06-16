Emma Willis: „Bruce weiß noch, wer wir sind“

In einer damaligen Erklärung beschrieb die Familie FTD als eine schwere und oft wenig bekannte Krankheit. Da die Diagnose häufig erst nach Jahren gestellt werde, könnte sie deutlich weiter verbreitet sein als bislang angenommen. Zugleich äußerten die Angehörigen die Hoffnung, dass die öffentliche Aufmerksamkeit für Bruce Willis dazu beiträgt, das Bewusstsein für die Krankheit zu stärken und die Forschung voranzubringen.