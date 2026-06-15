Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Public Viewing

„Krone“-Gewinnerin konnte ihr Glück kaum glauben

Tirol
15.06.2026 21:00
„Krone“-Chef Claus Meinert mit Gewinnerin Priska Kirchebner, deren Mann Martin und dem ...
„Krone“-Chef Claus Meinert mit Gewinnerin Priska Kirchebner, deren Mann Martin und dem befreundeten Paar Peppi und Romy Pancheri (von links).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Jasmin Steiner
Von Jasmin Steiner

Stadionatmosphäre der Extraklasse gab es am Montagabend beim Public Viewing in der Innsbrucker Tiwag Arena. „Krone“-Gewinner und Gäste waren begeistert. Auf den Rängen saßen überwiegend Fans im Spanien-Trikot.

0 Kommentare

„Wir sind absolute Fußballfans und feuern bei der WM natürlich Österreich an. Man muss unglaublich patriotisch sein, wenn unsere Nationalmannschaft nach so langer Zeit wieder einmal dabei ist“, strahlten die „Krone“-Gäste Matthias Marth und Mario Erhard (beide Bauakademie Tirol).

Geheimfavorit Spanien?
Sie genossen die Partie Spanien gegen Kap Verde in der „Krone“-VIP-Loge. „Die ,Furia Roja’ (Anm.: Spanien) ist nach Österreich der Geheimfavorit“, schmunzelte das Duo.

Viele Köstlichkeiten in der „Krone“-VIP-Loge 
Auch die „Krone“-Gewinnerin Priska Kirchebner aus Innsbruck kam aus dem Staunen nicht heraus. Sie ließ sich samt ihrem Mann Martin und dem befreundeten Paar Romy und Peppi Pancheri in der „Krone“-VIP-Loge verwöhnen – Oliver Schulz sorgte mit seinem Team für Köstlichkeiten. „Es ist das erste Mal, dass ich so etwas Cooles gewonnen habe. Ich konnte mein Glück kaum glauben, es ist super hier“, sagte sie mit strahlenden Augen.

+2
Fotos

Spanisch-ungarisches Paar
Auf den Rängen in der Innsbrucker Tiwag Arena saßen überwiegend Fans im Spanien-Trikot – wie beispielsweise Mariann und José mit ihren Kindern Lola und David. „Ich stamme ursprünglich aus Sevilla, meine Ehefrau aus Ungarn – wohnhaft sind wir in Innsbruck. Wir hoffen auf einen souveränen Spanien-Sieg und finden dieses Public Viewing genial“, so José.

Ebenfalls den Spaniern die Daumen drückten die beiden Freundinnen Flora und Bettina. „Wir haben uns extra ins spanische Outfit geschmissen!“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
15.06.2026 21:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Live
„Krone“-Liveticker
US-Wiederaufbaufonds: Iran winken 260 Mrd. Euro
In der Ukraine brennt ein Nationalsymbol.
Ist Weltkulturerbe
Berühmtes Höhlenkloster in Kiew steht in Flammen
„Die härtesten Typen!“: Trump gratulierte den Gewinnern persönlich.
Wie ein Fiebertraum
Trump feiert seinen Iran-Deal mit Käfigkämpfern
Schreiben des Inkassobüros: Mehr als 92 Euro Spesen bei einem säumigen Betrag von 122,60 Euro. 
Krone Plus Logo
Ist das Wucher?
Horrende Spesen wegen säumiger ORF-Gebühr
Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Lehrer (29) tötet an Mittelschule Ex-Freundin
133.404 mal gelesen
In der Bibliothek der Mittelschule in Taufkirchen an der Pram (im Bild ein Ermittler) wurde eine ...
Ausland
21-Jährige stürzt beim Rope Jumping in den Tod
125.640 mal gelesen
Videos zeigen den Moment des Unfalls.
Oberösterreich
Mord an Lehrerin (28): Wende bei Ermittlungen
110.821 mal gelesen
Der Tatort: Die Bibliothek in der Mittelschule
Kolumnen
Stocker und Babler haben jedes Vertrauen verspielt
1381 mal kommentiert
Wer vertraut dem Kanzler und dem Vizekanzler nach dem ORF-Schauspiel noch?
Außenpolitik
Kiew startet Beitrittsgespräche mit der EU
1023 mal kommentiert
EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen während eines Besuchs bei Präsident Wolodymyr ...
Außenpolitik
Unterzeichnung am Freitag, noch viele Fragen offen
903 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf