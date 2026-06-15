„Krone“-Gewinnerin konnte ihr Glück kaum glauben

Viele Köstlichkeiten in der „Krone“-VIP-Loge

Auch die „Krone“-Gewinnerin Priska Kirchebner aus Innsbruck kam aus dem Staunen nicht heraus. Sie ließ sich samt ihrem Mann Martin und dem befreundeten Paar Romy und Peppi Pancheri in der „Krone“-VIP-Loge verwöhnen – Oliver Schulz sorgte mit seinem Team für Köstlichkeiten. „Es ist das erste Mal, dass ich so etwas Cooles gewonnen habe. Ich konnte mein Glück kaum glauben, es ist super hier“, sagte sie mit strahlenden Augen.