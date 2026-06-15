„Krone“-Gewinnerin konnte ihr Glück kaum glauben

Stadionatmosphäre der Extraklasse gab es am Montagabend beim Public Viewing in der Innsbrucker Tiwag Arena. „Krone“-Gewinner und Gäste waren begeistert. Auf den Rängen saßen überwiegend Fans im Spanien-Trikot.
„Wir sind absolute Fußballfans und feuern bei der WM natürlich Österreich an. Man muss unglaublich patriotisch sein, wenn unsere Nationalmannschaft nach so langer Zeit wieder einmal dabei ist“, strahlten die „Krone“-Gäste Matthias Marth und Mario Erhard (beide Bauakademie Tirol).
Geheimfavorit Spanien?
Sie genossen die Partie Spanien gegen Kap Verde in der „Krone“-VIP-Loge. „Die ,Furia Roja’ (Anm.: Spanien) ist nach Österreich der Geheimfavorit“, schmunzelte das Duo.
Viele Köstlichkeiten in der „Krone“-VIP-Loge
Auch die „Krone“-Gewinnerin Priska Kirchebner aus Innsbruck kam aus dem Staunen nicht heraus. Sie ließ sich samt ihrem Mann Martin und dem befreundeten Paar Romy und Peppi Pancheri in der „Krone“-VIP-Loge verwöhnen – Oliver Schulz sorgte mit seinem Team für Köstlichkeiten. „Es ist das erste Mal, dass ich so etwas Cooles gewonnen habe. Ich konnte mein Glück kaum glauben, es ist super hier“, sagte sie mit strahlenden Augen.
Spanisch-ungarisches Paar
Auf den Rängen in der Innsbrucker Tiwag Arena saßen überwiegend Fans im Spanien-Trikot – wie beispielsweise Mariann und José mit ihren Kindern Lola und David. „Ich stamme ursprünglich aus Sevilla, meine Ehefrau aus Ungarn – wohnhaft sind wir in Innsbruck. Wir hoffen auf einen souveränen Spanien-Sieg und finden dieses Public Viewing genial“, so José.
Ebenfalls den Spaniern die Daumen drückten die beiden Freundinnen Flora und Bettina. „Wir haben uns extra ins spanische Outfit geschmissen!“
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