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Opfer schwer verletzt

Polizei jagt Blondschopf nach brutalem Handyraub

Wien
16.06.2026 12:44
Ein 37-Jähriger wurde im Zuge eines Handyraubes schwer verletzt. Die Polizei fahndet nun nach ...
Ein 37-Jähriger wurde im Zuge eines Handyraubes schwer verletzt. Die Polizei fahndet nun nach einem Verdächtigen (im Bild oben).(Bild: Krone-Collage/LPD Wien, Christian Jauschowetz)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Für ein Handy sollen vier Männer einen 37-Jährigen bereits Anfang April an der S-Bahn-Station Traisengasse in Wien-Brigittenau brutal zusammengeschlagen und schwer verletzt haben. Die Fahndung lief zunächst ins Leere. Nun veröffentlicht die Polizei Fotos eines Verdächtigen mit einem auffälligen Erkennungsmerkmal.

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Die Brutalität der Attacke steht in einem auffälligen Missverhältnis zur Beute: Das Quartett soll ihrem Opfer gegen 21.30 Uhr bei der S-Bahn-Station Traisengasse aufgelauert haben. Die mutmaßlichen Täter überwältigten den Mann und schlugen sowie traten auf ihn ein. Anschließend raubten sie sein Handy und ließen den Schwerverletzten am Bahnsteig zurück.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger kurz nach der Tat ohne Erfolg. Nun gelang es Ermittlern des Landeskriminalamts Wien jedoch, ein Fahndungsfoto eines Verdächtigen sicherzustellen. Er soll an der Attacke maßgeblich beteiligt gewesen sein.

Wer diesen jungen Mann gesehen hat, soll sich umgehend mit der Polizei in Verbindung setzen.
Wer diesen jungen Mann gesehen hat, soll sich umgehend mit der Polizei in Verbindung setzen.(Bild: LPD Wien)
(Bild: LPD Wien)
(Bild: LPD Wien)

Das Opfer erlitt damals eine Schädelprellung sowie mehrere Platz- und Rissquetschwunden. Laut Ermittlungen sollen die Täter auch gegen den Kopf des am Boden liegenden Mannes getreten haben.

Blonde Locken als auffälliges Merkmal
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien veröffentlicht die Polizei nun Bilder des Verdächtigen und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Der Gesuchte ist männlich, zwischen 18 und 25 Jahre alt, etwa 175 bis 185 Zentimeter groß, von mittlerer Statur, mit hellem Hauttyp und blonden, lockigen Haaren. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke und einer blauen Hose.

Hinweise – auch anonym – werden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, unter den Telefonnummern 01/31310-62800 bzw. 01/31310-62210 entgegengenommen.

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