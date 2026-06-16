Polizei jagt Blondschopf nach brutalem Handyraub

Die Brutalität der Attacke steht in einem auffälligen Missverhältnis zur Beute: Das Quartett soll ihrem Opfer gegen 21.30 Uhr bei der S-Bahn-Station Traisengasse aufgelauert haben. Die mutmaßlichen Täter überwältigten den Mann und schlugen sowie traten auf ihn ein. Anschließend raubten sie sein Handy und ließen den Schwerverletzten am Bahnsteig zurück.