Hälfte der Libellenarten im Ländle sind gefährdet

Arten, die es nur im Ländle gibt

Als Besonderheit findet sich in Vorarlberg etwa die Helm-Azurjungfer. Diese komme derzeit in Österreich nur im Ländle vor, seit eine Lebensraumumgestaltung ein historisches Vorkommen in Nordtirol erlöschen habe lassen. Die Große Moosjungfer, von der sich in der inatura-Sammlung nur ein einziger historischer Beleg fand, konnte dagegen im Moorgebiet Turbastall bei Schlins (Bez. Feldkirch) und im Fohramoos oberhalb von Dornbirn und Schwarzenberg wiederentdeckt werden. Vom Aussterben bedroht sind etwa die Hochmoor-Mosaikjungfer und die Gefleckte Heidelibelle.