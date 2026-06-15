Lakecia Benjamin: ein großes Fest für Altsaxofon

Atemberaubend begibt sich Lakecia Benjamin in ein Improvisationsduett mit dem eruptiven Schlagzeug von Jonathan Barber, das zum veritablen und sehr amüsant-freundschaftlichen Zweikampf ausufert. John Coltranes Perspektive auf den Klassiker „My Favourite Things“ - einschließlich dem grandios wiederkehrenden Zitat von „A Love Supreme“ und mit herrlich zersplitternder Ausdruckskraft – erhält eine Widmung für James Blood Ulmer. Mit dem spielte die junge Altsaxofonistin vor zwölf Jahren bei ihrem zweiten Auftritt im Porgy & Bess zusammen und dass sie ihn ob seiner grummelnden Aussprache nicht verstand, wird diesmal in Benjamins plastischer Erzählung zum charmanten Sketch. Stevie Wonders „Isn‘t She Lovely“ zum Abschied trifft die Sache fast genau: Entzückend vielleicht nicht, aber absolut außerordentlich und durchaus bezaubernd.