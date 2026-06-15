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Bitterer Tiefpunkt

Harper Seven gerät zwischen die Beckham-Fronten

Society International
15.06.2026 11:51
Ein Treffen mit bitterem Nachgeschmack: Eigentlich wollte Harper Beckham (hier mit Mutter ...
Ein Treffen mit bitterem Nachgeschmack: Eigentlich wollte Harper Beckham (hier mit Mutter Victoria) das Wochenende nutzen, um ihren entfremdeten Bruder Brooklyn (mit Ehefrau Nicola) zu sehen – doch dieser spricht im Nachhinein von einer reinen Inszenierung.(Bild: Krone-Collage/AFP/FRAZER HARRISON, AP/Willy Sanjuan)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der bittere Familienstreit der Beckhams hat einen neuen, erschreckenden Tiefpunkt erreicht. Eine rote Linie wurde überschritten, denn ausgerechnet die jüngste Tochter, die gerade einmal 14-jährige Harper Seven, wurde mitten in den Konflikt hineingezogen. 

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Dass ein Kind ins Kreuzfeuer öffentlicher Vorwürfe und Anschuldigungen gerät, macht fassungslos und traurig! Es zeigt die schockierende Härte einer Schlammschlacht, vor der mittlerweile selbst die Jüngsten keinen Schutz mehr finden.

Harper steht vor verschlossener Tür
Was genau passiert ist? Am vergangenen Wochenende wollte Harper offenbar für eine Familien-Versöhnung sorgen. Ihr Plan: Ein überraschender Besuch bei ihrem ältesten Bruder Brooklyn (27) und dessen Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (31).

Doch der lieb gemeinte Liebes-Beweis endete in einer Enttäuschung: Als Harper vor der Tür stand, traf sie ihren Bruder nicht an. Sie musste unverrichteter Dinge wieder abreisen.

Stolze Tochter: Harper Beckham bei der feierlichen Enthüllung des „Walk of Fame“-Sterns für ...
Stolze Tochter: Harper Beckham bei der feierlichen Enthüllung des „Walk of Fame“-Sterns für ihren Vater, den ehemaligen englischen Fußballprofi David Beckham, in Hollywood, Kalifornien (12. Juni 2026(Bild: AFP/LISA O&#39;CONNOR)

Brooklyn vermutet eine Inszenierung seiner Eltern
Was wie ein unglückliches Missverständnis wirkt, sorgt nun für massiven Ärger. Brooklyn soll laut Insidern aus seinem Umfeld zutiefst verärgert über die Aktion sein. Sein schwerer Vorwurf: Der Besuch der kleinen Schwester soll von seinen Eltern inszeniert worden sein.

„Brooklyn ist überzeugt, dass David und Victoria genau wussten, dass er nicht zu Hause sein würde. Er glaubt, die Aktion sollte ihn in der Öffentlichkeit absichtlich in ein schlechtes Licht rücken.“

Brooklyn vermutet demnach ein gezieltes Ablenkungsmanöver oder eine PR-Aktion auf dem Rücken seiner jüngeren Schwester.

Brooklyn Beckham hat den Besuch seiner kleinen Schwester versäumt und behauptet nun, das sei so ...
Brooklyn Beckham hat den Besuch seiner kleinen Schwester versäumt und behauptet nun, das sei so beabsichtigt gewesen.(Bild: AP/Scott Roth)

Die Beckhams weisen die Anschuldigungen zurück
Die Reaktion der Beckham-Seite ließ nicht lange auf sich warten: Aus dem Umfeld von Victoria und David werden die Vorwürfe scharf zurückgewiesen. Der Besuch sei ein absolut spontaner und ehrlicher Wunsch von Harper gewesen, ihren Bruder zu sehen. Von einer kalkulierten Inszenierung könne absolut keine Rede sein!

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Der Vorfall zeigt jedoch deutlich, wie tief die Gräben zwischen Brooklyn und dem Rest der Familie seit seiner Hochzeit mit Nicola im Jahr 2022 wirklich sind. Streitigkeiten um das Brautkleid, die Sitzordnung und ein von Victoria „gekapertes“ Hochzeitsvideo führten zum Bruch. Eine schnelle Versöhnung scheint nach diesem Wochenende erst einmal wieder in weite Ferne gerückt zu sein.

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