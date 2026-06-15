Harper Seven gerät zwischen die Beckham-Fronten

Der Vorfall zeigt jedoch deutlich, wie tief die Gräben zwischen Brooklyn und dem Rest der Familie seit seiner Hochzeit mit Nicola im Jahr 2022 wirklich sind. Streitigkeiten um das Brautkleid, die Sitzordnung und ein von Victoria „gekapertes“ Hochzeitsvideo führten zum Bruch. Eine schnelle Versöhnung scheint nach diesem Wochenende erst einmal wieder in weite Ferne gerückt zu sein.