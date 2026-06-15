Autobahnanschluss auf A1 zwei Wochenenden gesperrt

Sommerzeit ist Baustellenzeit – und diese bringt neben einem verstärkten Verkehrsaufkommen auch immer wieder Einschränkungen und Sperren mit sich. Anfang und Mitte Juli trifft das Eugendorf in Salzburg besonders hart, denn die Anschlussstelle Wallersee wird für zwei Wochenenden stillgelegt.
Konkret soll die Fahrbahnsanierung der Eugendorfer Landesstraße (L119) von Freitag, 3. Juli ab 18 Uhr bis Montag, 06. Juli um 05 Uhr gesperrt werden. Auch in der zweiten Bauphase von Freitag, 10. Juli 18 Uhr bis Montag, 13. Juli 05 Uhr, gibt es hier kein Durchkommen.
Da die Arbeiten auch vom Wetter abhängen, kann sich am Datum noch etwas ändern. Endgültig entschieden wird das jeweils am Mittwoch vor den geplanten Arbeiten.
Große Umwege über Thalgau
Der Verkehr wird an diesen beiden Wochenenden großräumig über die Thalgauer Landesstraße (L103) und die Anschlussstelle Thalgau umgeleitet. Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen können dafür auch die Henndorfer Landesstraße (L241) nutzen.
Von den Sperren ausgenommen sind zwei Busse, die planmäßig um 18.00 Uhr und um 19.30 Uhr durch das gesperrte Gebiet müssen. Diese werden durch die Baustelle gelotst.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.