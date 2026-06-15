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Arbeiten an Fahrbahn

Autobahnanschluss auf A1 zwei Wochenenden gesperrt

Salzburg
15.06.2026 11:00
Die Anschlussstelle Wallersee auf der Westautobhan (A1) wird an zwei Wochenenden gesperrt.
Die Anschlussstelle Wallersee auf der Westautobhan (A1) wird an zwei Wochenenden gesperrt.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Sommerzeit ist Baustellenzeit – und diese bringt neben einem verstärkten Verkehrsaufkommen auch immer wieder Einschränkungen und Sperren mit sich. Anfang und Mitte Juli trifft das Eugendorf in Salzburg besonders hart, denn die Anschlussstelle Wallersee wird für zwei Wochenenden stillgelegt. 

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Konkret soll die Fahrbahnsanierung der Eugendorfer Landesstraße (L119) von Freitag, 3. Juli ab 18 Uhr bis Montag, 06. Juli um 05 Uhr gesperrt werden. Auch in der zweiten Bauphase von Freitag, 10. Juli 18 Uhr bis Montag, 13. Juli 05 Uhr, gibt es hier kein Durchkommen.

Da die Arbeiten auch vom Wetter abhängen, kann sich am Datum noch etwas ändern. Endgültig entschieden wird das jeweils am Mittwoch vor den geplanten Arbeiten. 

Große Umwege über Thalgau
Der Verkehr wird an diesen beiden Wochenenden großräumig über die Thalgauer Landesstraße (L103) und die Anschlussstelle Thalgau umgeleitet. Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen können dafür auch die Henndorfer Landesstraße (L241) nutzen. 

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Von den Sperren ausgenommen sind zwei Busse, die planmäßig um 18.00 Uhr und um 19.30 Uhr durch das gesperrte Gebiet müssen. Diese werden durch die Baustelle gelotst.

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