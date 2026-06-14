Tempo-Exzesse und Drogen auf Salzburgs Straßen

Die schwersten Verstöße stellte die Polizei am Wochenende auf den Autobahnen fest: Ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer raste auf der A10 mit 175 statt erlaubten 110 km/h, ein 22-Jähriger auf der A1 mit 167 statt 100 km/h. Beide verloren den Führerschein und durften nicht weiterfahren.