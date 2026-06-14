Tempo-Exzesse und Drogen auf Salzburgs Straßen

Massive Tempoüberschreitungen, mehrere Suchtmittellenker und Alkohol am Steuer beschäftigten Salzburgs Polizei am Wochenende. Auf der A1 und der A10 verloren zwei junge Raser ihre Führerscheine, im Ortsgebiet wurden drei Motorradfahrer mit bis zu 106 km/h gemessen. Auch mehrere Drogentests fielen positiv aus.
Die schwersten Verstöße stellte die Polizei am Wochenende auf den Autobahnen fest: Ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer raste auf der A10 mit 175 statt erlaubten 110 km/h, ein 22-Jähriger auf der A1 mit 167 statt 100 km/h. Beide verloren den Führerschein und durften nicht weiterfahren.
Auch drei Motorradfahrer mussten ihre Lenkberechtigungen abgeben. Sie wurden in Ortsgebieten mit 99, 101 und 106 km/h gemessen. Beim ungarischen Lenker hob die Polizei zusätzlich eine Sicherheitsleistung ein. In Bad Hofgastein fuhr ein 36-Jähriger 93 statt 50 km/h und hatte 0,5 Promille intus.
Mehrere Kontrollen endeten mit Suchtmittelanzeigen. Am Freitag bestätigten Ärzte bei einem 31-jährigen Flachgauer sowie einem 25-jährigen Salzburger Cannabisbeeinträchtigungen.
Im Stadtgebiet wurden zudem ein 19-jähriger Motorradfahrer, ein 18-jähriger Pkw-Lenker und ein 36-jähriger Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Ein weiterer Lenker hatte 0,8 Promille. Bei einem deutschen Pkw wurden wegen unnötigen Lärms die Kennzeichen abgenommen. Alle Betroffenen werden angezeigt.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.