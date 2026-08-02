Was Sie wissen müssen: Strauss‘„Ariadne auf Naxos“

Worum geht’s? Heute wird bei den Festspielen ein Konflikt behandelt, der älter ist als jede Opernbühne: Kunst oder Unterhaltung? Richard Strauss beantwortet die Frage nicht mit einem Entweder-oder, sondern zeigt, dass dort die spannendsten Momente entstehen, wo Tragik und Komik aufeinanderprallen.

Handlung: Kurz vor der Premiere erfährt ein junger Komponist, dass seine ernste Oper aus Zeitgründen gleichzeitig mit einer heiteren Commedia dell“arte aufgeführt werden soll. Entsetzt muss er zusehen, wie beide Ensembles ihre Welten miteinander verbinden. In der Oper trauert Ariadne auf der Insel Naxos um ihren verlorenen Geliebten und sehnt den Tod herbei. Zerbinetta und ihre vier Verehrer versuchen vergeblich, sie mit Witz, Charme und Liebesweisheiten aufzumuntern. Während Zerbinetta unbeirrt an die nächste Liebe glaubt, klammert sich Ariadne an die vergangene. Erst als Bacchus auf der Insel landet, begegnen sich zwei Menschen, die einander zunächst völlig missverstehen. Aus dieser Begegnung wächst eine neue Liebe, die Ariadne aus ihrer Verzweiflung führt.