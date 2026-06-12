Pendler im Flachgau müssen früher aufstehen

Gleich mehrere Zugverbindungen können ab Sonntag nicht mehr wie gewohnt bedient werden. Auswirkungen hat das vor allem ab Montag auf die zahlreichen Pendler aus dem Flachgau. So fällt die Verbindung des R21 zwischen Neumarkt am Wallersee und der Stadt Salzburg ab 8.30 Uhr komplett weg. Dafür werden zwei weitere Frühverbindungen angeboten. Diese starten in Friedburg um 07.32 und 7.55 Uhr.