Pendler im Flachgau müssen früher aufstehen

Mit geänderten Fahrplänen müssen sich Eisenbahn-Pendler im Flachgau beschäftigen. Bauarbeiten im deutschen Bahnnetz bringen auch hierzulande zahlreiche Einschränkungen. So fällt etwa die Verbindung zwischen Neumarkt am Wallersee und dem Salzburger Hauptbahnhof täglich ab 8.30 Uhr aus.
Gleich mehrere Zugverbindungen können ab Sonntag nicht mehr wie gewohnt bedient werden. Auswirkungen hat das vor allem ab Montag auf die zahlreichen Pendler aus dem Flachgau. So fällt die Verbindung des R21 zwischen Neumarkt am Wallersee und der Stadt Salzburg ab 8.30 Uhr komplett weg. Dafür werden zwei weitere Frühverbindungen angeboten. Diese starten in Friedburg um 07.32 und 7.55 Uhr.
Zudem kommen Fahrgäste der S-Bahn-Linie S2 nur noch auf ausgewählten Frühverbindungen ohne Umsteigen nach Freilassing. Sonst führt der Weg bis zum Salzburger Hauptbahnhof – und geht ab dort dann mit der S3 weiter. Darüber hinaus beginnt und endet das Angebot des REX21 ebenfalls bereits am Hauptbahnhof.
Im Fernverkehr gibt es bei den Intercity-Verbindungen Einschränkungen. Hier fallen gleich drei pro Richtung zwischen dem Salzburger Hauptbahnhof und Wels aus. Ab Salzburg geht es künftig um 09.11, 11.11 und 20.11 Uhr nicht mehr in Richtung Osten.
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