Neutorsperre: Salzburg leitet vier Buslinien um

Wegen der baustellenbedingten Sperre des Neutors im Bereich des Salzburger Festspielbezirks kommt es ab dem 14. September zu mehreren Adaptierungen im Busverkehr. Die Pläne hierfür präsentierte man bereits jetzt – Kernstück ist die Umleitung von vier Linien.
Besonders betroffen sind die Linien 1, 8, 10 und 22, die aufgrund der Neutorsperre großräumig über die Müllner Hauptstraße umgeleitet werden. Entlang der Umleitungsstrecke werden Haltestellen weiterhin bedient.
Ergänzend dazu verkehrt die neue Verstärkerlinie 10E vom Hans-Schmid-Platz über Maxglaner Hauptstraße, Reichenhaller Straße, Aiglhofstraße und Innsbrucker Bundesstraße im Uhrzeigersinn und sorgt für zusätzliche Kapazitäten im betroffenen Bereich.
Was bleibt gleich?
Trotz Baustellenphase bleibt Salzburg weiterhin gut erreichbar:
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