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Nach Zeugenmeldung

Vater mit 1,2 Promille und Kind im Auto erwischt

Salzburg
02.08.2026 14:30
Symboltest
Symboltest(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Ein Hinweis führte die Polizei am Samstag in St. Johann im Pongau zu einem alkoholisierten Pkw-Lenker. Der 38-jährige Pongauer wurde direkt vor der Polizeiinspektion angehalten. Im Auto saß auch sein vierjähriger Sohn ...

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Ein 38-jähriger Pongauer ist am Samstagvormittag in St. Johann mit 1,2 Promille am Steuer gestoppt worden. Zuvor war bei der Polizei die Meldung über einen vermutlich alkoholisierten Pkw-Lenker eingegangen. Die Beamten konnten den Mann direkt vor der Polizeiinspektion anhalten und kontrollieren.

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Besonders heikel: Im Fahrzeug befand sich auch sein vierjähriger Sohn. Der Alkotest bestätigte den Verdacht deutlich. Dem Pongauer wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, die Weiterfahrt untersagt. Er wird angezeigt.

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