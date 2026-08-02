Vater mit 1,2 Promille und Kind im Auto erwischt

Ein 38-jähriger Pongauer ist am Samstagvormittag in St. Johann mit 1,2 Promille am Steuer gestoppt worden. Zuvor war bei der Polizei die Meldung über einen vermutlich alkoholisierten Pkw-Lenker eingegangen. Die Beamten konnten den Mann direkt vor der Polizeiinspektion anhalten und kontrollieren.