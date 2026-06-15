Genf: Gewalt überschattet Proteste gegen G7-Gipfel

Der Protestzug verlief bis zum späten Nachmittag entlang der genehmigten Route. Die Polizei hielt sich im Hintergrund und war entlang der Route kaum zu sehen. Zunächst gab es auch keine Anzeichen einer Konfrontation. Dann brannte zuerst ein Auto und es kam zu weiteren Gewaltaktionen. Pflastersteine wurden aus dem Boden gerissen und zahlreiche Schaufenster eingeschmissen. Die Polizei setzte Tränengas und am Abend auch Wasserwerfer ein. Schließlich kesselten Polizeibeamte einen harten Kern von gewaltbereiten Demonstranten ein und stellte von mehreren Hundert Personen die Personalien fest.