Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Steine und Tränengas

Genf: Gewalt überschattet Proteste gegen G7-Gipfel

Außenpolitik
15.06.2026 10:50
Gewalt überschattet die Proteste. Vielfach werden Palästina-Flaggen geschwenkt.
Gewalt überschattet die Proteste. Vielfach werden Palästina-Flaggen geschwenkt.(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zehntausende Menschen haben am Sonntag in Genf gegen den G7-Gipfel demonstriert. Überschattet wurden die Proteste von Gewaltaktionen. Pflastersteine flogen, Schaufenster wurden eingeschmissen. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein. 

0 Kommentare

Die Proteste in der Schweizer Grenzstadt richten sich vor allem gegen den Kapitalismus der G7-Staaten Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada, Japan und USA. Deren Staats- und Regierungschefs treffen sich ab Montag zum Gipfel – Der Auftakt dürfte von den Entwicklungen im Nahen Osten und im Ukraine-Krieg geprägt werden. Das Treffen findet in Evian auf der französischen Uferseite des Genfer Sees statt. Frankreich wollte dort aber keine Proteste dulden.

Anti-Trump-Plakate, Palästinenserflaggen
Deshalb meldeten die Organisatoren die Demonstration im 50 Kilometer entfernten Genf unter dem Motto „No G7“ an. Bei strahlendem Sonnenschein versammelten sich Zehntausende Menschen, die Organisatoren sprach von 60.000, die Polizei von 20.000 Teilnehmern. Viele trugen Plakate, die sich gegen US-Präsident Donald Trump richteten. Auch zahlreiche Palästinenserfahnen waren zu sehen. Der Marsch wurde von einer Koalition aus rund 60 verschiedenen Gruppen organisiert, darunter auch Feministinnen, Gewerkschaftsvertreter, Kurden und ein „revolutionärer Block“.

Die Proteste starteten friedlich, dann kam es zu Krawallen.
Die Proteste starteten friedlich, dann kam es zu Krawallen.(Bild: AP/Laurent Cipriani)
Die Genfer Polizei holte sich Verstärkung aus dem ganzen Land.
Die Genfer Polizei holte sich Verstärkung aus dem ganzen Land.(Bild: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)
Zerstörungen beim Sitz der Beratungsfirma PWC in Gernf
Zerstörungen beim Sitz der Beratungsfirma PWC in Gernf(Bild: APA/KEYSTONE/LAURENT GILLIERON)

Der Protestzug verlief bis zum späten Nachmittag entlang der genehmigten Route. Die Polizei hielt sich im Hintergrund und war entlang der Route kaum zu sehen. Zunächst gab es auch keine Anzeichen einer Konfrontation. Dann brannte zuerst ein Auto und es kam zu weiteren Gewaltaktionen. Pflastersteine wurden aus dem Boden gerissen und zahlreiche Schaufenster eingeschmissen. Die Polizei setzte Tränengas und am Abend auch Wasserwerfer ein. Schließlich kesselten Polizeibeamte einen harten Kern von gewaltbereiten Demonstranten ein und stellte von mehreren Hundert Personen die Personalien fest.

Lesen Sie auch:
Scheitert der Deal bereits, bevor weiterführende Verhandlungen begonnen haben?
„Krone“-Liveticker
Israel pfeift auf Iran-Deal ++ Angriffe im Libanon
15.06.2026
Ist Weltkulturerbe
Berühmtes Höhlenkloster in Kiew steht in Flammen
15.06.2026

Plünderungen befürchtet
Genf fürchtete Ausschreitungen in Erinnerung an verheerende Schäden und Geschäftsplünderungen bei einer Demonstration im Jahr 2003 gegen die G8 – damals noch mit Russland. Hunderte Genfer Geschäftsleute und Hoteliers verriegelten seit Tagen ihre Schaufenster mit Sperrholz.

Die Ereignisse von 2003 seien ein Trauma für die Genfer Polizei, sagte die Polizeichefin des Kantons, Monica Bonfanti. Die Genfer Polizei bot daher Verstärkung aus dem ganzen Land auf. Mehrere tausend Polizistinnen und Polizisten kontrollieren seit zwei Tagen überall in der Stadt Autos und Personalien von Passanten.

Schon seit Tagen hatten Unternehmen in Genf ihre Schaufenster verbarrikadiert.
Schon seit Tagen hatten Unternehmen in Genf ihre Schaufenster verbarrikadiert.(Bild: EPA/GAETAN BALLY)

„Illegitime Institution“
Die „No G7“-Koalition protestierte laut einem Manifest gegen US-Militärbasen in Europa, für höhere Mindestlöhne, kostenlose Verhütungsmittel, grenzenlose Freizügigkeit für Arbeitende aus aller Welt und die Streichung der Angabe des Geschlechts aus allen Ausweisdokumenten. Die G7 seien demnach eine „illegitime und überholte Institution, ein privater Club, der nicht mehr der heutigen Welt entspricht“. Dort würden „Großmächte Entscheidungen zugunsten der privilegiertesten Minderheit der Welt und zum Nachteil von mehr als 90 Prozent der Bevölkerung“ fällen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
15.06.2026 10:50
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In der Ukraine brennt ein Nationalsymbol.
Ist Weltkulturerbe
Berühmtes Höhlenkloster in Kiew steht in Flammen
„Die härtesten Typen!“: Trump gratulierte den Gewinnern persönlich.
Wie ein Fiebertraum
Trump feiert seinen Iran-Deal mit Käfigkämpfern
Schreiben des Inkassobüros: Mehr als 92 Euro Spesen bei einem säumigen Betrag von 122,60 Euro. 
Krone Plus Logo
Ist das Wucher?
Horrende Spesen wegen säumiger ORF-Gebühr
Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Lehrer (29) tötet an Mittelschule Ex-Freundin
129.262 mal gelesen
In der Bibliothek der Mittelschule in Taufkirchen an der Pram (im Bild ein Ermittler) wurde eine ...
Ausland
Banden-Terror in Jesolo: „Weg mit dem Abschaum“
109.555 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Handy-Kamera läuft meistens mit, die Videos landen im Netz, um die Opfer noch zusätzlich zu ...
Oberösterreich
Mord an Lehrerin (28): Wende bei Ermittlungen
106.088 mal gelesen
Der Tatort: Die Bibliothek in der Mittelschule
Außenpolitik
Neuer Russen-Aufmarsch entlang der NATO-Grenze
1403 mal kommentiert
Die russischen Kapazitäten entlang der NATO-Ostflanke werden aktuell vervielfacht.
Kolumnen
Stocker und Babler haben jedes Vertrauen verspielt
1363 mal kommentiert
Wer vertraut dem Kanzler und dem Vizekanzler nach dem ORF-Schauspiel noch?
Außenpolitik
Schweiz lehnt strikte Einwohner-Obergrenze ab
820 mal kommentiert
Seit Monaten wird in der Schweiz Stimmung gemacht.
Mehr Außenpolitik
Steine und Tränengas
Genf: Gewalt überschattet Proteste gegen G7-Gipfel
„Krone“-Liveticker
Israel pfeift auf Iran-Deal ++ Angriffe im Libanon
Ist Weltkulturerbe
Berühmtes Höhlenkloster in Kiew steht in Flammen
„Defensive Operation“
Europäer wollen jetzt Hormuz-Öffnung sicherstellen
Wie ein Fiebertraum
Trump feiert seinen Iran-Deal mit Käfigkämpfern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf