Fitness nach Signa-Pleite: „Alle wollen Knack-Po“

Fitnessstudio ist noch eine Baustelle

Noch ist viel zu tun. Es wird gebohrt und gestemmt, Arbeiter fädeln Leitungen ein und verlegen Böden. Täglich kommen Fitnessgeräte an. „Früher hat man geglaubt, dass zum Beispiel unsere Gesäßtrainer eher für Frauen sind. Das stimmt aber nicht. Auch Männer wollen einen schönen Hintern“, schmunzelt Minar. Anders gesagt: Alle wollen einen knackigen Po. . .