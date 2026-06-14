VAR was not affected
FIFA confirms: Technical glitch during Switzerland penalty
A technical glitch caused confusion among TV viewers during the World Cup match between Switzerland and Qatar (1-1). A malfunction in the generation of the onside graphic animation was to blame.
Because a glitch prevented the onside graphic animation from being generated before the penalty kick awarded to Switzerland, viewers and experts were left wondering about a possible offside position prior to the foul by Qatar goalkeeper Mahmud Abunada on Remo Freuler. FIFA stated that this did not affect the video assistant referee’s workflow.
“No offside position”
“The lines used by the VAR to review the positions of the players in question did not indicate in either of the two situations immediately preceding the penalty decision that the attacker was in an offside position,” the world soccer governing body stated in its release.
Thus, the referee’s decision was in accordance with the rules. Breel Embolo (17th minute) had converted the penalty kick to give the Swiss the lead. However, Qatar equalized in stoppage time.
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