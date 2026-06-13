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The Grave Desecrators: Gold Thieves—or Occultists?
Their crimes are abhorrent—and eerie: As yet unknown perpetrators are repeatedly breaking into stone-slab graves in eastern Austria. They climb down into crypts and cut open coffins. Because they suspect there are valuables inside? Or because they want to be close to the dead?
It was on April 23 when a woman visited her grandparents’ grave at the cemetery in Großweikersdorf (Lower Austria) and made a horrific discovery there. “I,” recalls the woman from Lower Austria, “immediately realized that something terrible must have happened.” The crypt’s cover—shifted, broken open.
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