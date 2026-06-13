Gewählt wie gewünscht | Vertrauen verloren

Gewählt wie gewünscht. Vertrauen wurde verloren, Vertrauen ist das Wichtigste, Vertrauen muss wiedergewonnen werden – was haben wir da alles zum Thema Vertrauen rund um den ORF, um die Wahl des neuen Generaldirektors zu hören bekommen. Ja, es wurde zuletzt viel Vertrauen verspielt und es wird kaum wieder aufzubauen sein. Alle ernst zu nehmenden Kandidaten um die künftige Führungsspitze im öffentlich-rechtlichen Rundfunk widmeten sich angesichts der schwerwiegenden Vorwürfe gegen (ehemalige) ORF-Spitzenrepräsentanten dem wiederaufzubauenden Vertrauen. Am dicksten trug jener Kandidat auf, der, wie es die Spatzen seit Wochen vom Dach pfiffen, vor allem das entscheidende Vertrauen von Bundeskanzler Stocker gewonnen hatte. Er stellte seine Bewerbung gleich unter das Motto „Ein ORF, dem Österreich vertraut“. Nicht enttäuscht wurde des Kanzlers Vertrauen in die willfährige Stiftungsratsspitze: Wie gewünscht wurde Pig gewählt.