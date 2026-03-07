Vorteilswelt
Angezogen ausgezogen

Ratajkowski: Ihr „Top“ ist eigentlich ein Cardigan

Star-Style
07.03.2026 15:09
Emily Ratajkowski sorgt bei der Paris Fashion Week für Mega-Aufsehen – mit einem ...
Emily RataEmily Ratajkowski sorgt bei der Paris Fashion Week für Mega-Aufsehen – mit einem „Oberteil“, das eigentlich keins ist(Bild: Krone KREATIV/APA-Images / Action Press / Laurent Vu)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Fashion‑Knaller in Paris! Emily Ratajkowski hat bei der Paris Fashion Week mal wieder gezeigt, warum sie zu den heißesten Street‑Style‑Stars der Branche gehört.

Das Model erschien in einem Look, der erst schlicht wirkte – und dann alle umso mehr umhaute. Ihr „Top“ war nämlich in Wahrheit ein Loewe‑Cardigan, den sie sich einfach kreativ um den Körper gebunden hat.

Die Ärmel des Designerstücks knotete EmRata vorne über der Brust zusammen, wodurch ein ultra‑tiefer Ausschnitt entstand. Der Rest der Strickjacke hing locker über ihren Schultern – ein Styling‑Trick, der den Cardigan in ein skulpturales Fashion‑Statement verwandelte. Der Cropped‑Effekt setzte ihren trainierten Bauch perfekt in Szene.

So sorgte Emily Ratajkowski bei der Pariser Fashion Week für Aufsehen!
So sorgte Emily Ratajkowski bei der Pariser Fashion Week für Aufsehen!(Bild: APA-Images / Action Press / Laurent Vu)

Dazu kombinierte die 33‑Jährige eine schwarze, hoch geschnittene Stoffhose. Die weite Silhouette brachte Eleganz in den Look und ließ das Outfit trotz des gewagten Oberteils edel wirken. Farblich blieb Emily komplett im dunklen Minimalismus – ideal, um den Fokus auf das ungewöhnliche Loewe‑Piece zu lenken.

Ein Cardigan wurde für die US-Amerikanerin zum schicken Top, das heiße Einblicke, für die sie ...
Ein Cardigan wurde für die US-Amerikanerin zum schicken Top, das heiße Einblicke, für die sie berühmt ist, gewährte.(Bild: APA-Images / Action Press / Laurent Vu)

Coole Accessoires on top
Auch bei den Accessoires blieb sie cool: große schwarze Sonnenbrille, strukturierte Handtasche, glattes Haar mit Mittelscheitel. Ein klassischer Model‑Off‑Duty‑Vibe, der perfekt zu Paris passt.

Am Catwalk von Gucci war Emily Ratajkowski noch angezogen. Später ließ die Model-Beauty alle ...
Heißer geht es kaum!
Ratajkowski lässt nach Gucci-Walk Hüllen fallen
28.02.2026
Instagram-Hingucker
Sinnliche Weihnachtsgrüße von Emily Ratajkowski
22.12.2025

Emily Ratajkowski beweist einmal mehr, dass man für einen Fashion‑Moment nicht immer ein neues It‑Piece braucht – manchmal reicht ein Cardigan und eine richtig gute Idee.

Star-Style
07.03.2026 15:09
