Ratajkowski: Ihr „Top“ ist eigentlich ein Cardigan

Fashion‑Knaller in Paris! Emily Ratajkowski hat bei der Paris Fashion Week mal wieder gezeigt, warum sie zu den heißesten Street‑Style‑Stars der Branche gehört.
Das Model erschien in einem Look, der erst schlicht wirkte – und dann alle umso mehr umhaute. Ihr „Top“ war nämlich in Wahrheit ein Loewe‑Cardigan, den sie sich einfach kreativ um den Körper gebunden hat.
Die Ärmel des Designerstücks knotete EmRata vorne über der Brust zusammen, wodurch ein ultra‑tiefer Ausschnitt entstand. Der Rest der Strickjacke hing locker über ihren Schultern – ein Styling‑Trick, der den Cardigan in ein skulpturales Fashion‑Statement verwandelte. Der Cropped‑Effekt setzte ihren trainierten Bauch perfekt in Szene.
Dazu kombinierte die 33‑Jährige eine schwarze, hoch geschnittene Stoffhose. Die weite Silhouette brachte Eleganz in den Look und ließ das Outfit trotz des gewagten Oberteils edel wirken. Farblich blieb Emily komplett im dunklen Minimalismus – ideal, um den Fokus auf das ungewöhnliche Loewe‑Piece zu lenken.
Coole Accessoires on top
Auch bei den Accessoires blieb sie cool: große schwarze Sonnenbrille, strukturierte Handtasche, glattes Haar mit Mittelscheitel. Ein klassischer Model‑Off‑Duty‑Vibe, der perfekt zu Paris passt.
Emily Ratajkowski beweist einmal mehr, dass man für einen Fashion‑Moment nicht immer ein neues It‑Piece braucht – manchmal reicht ein Cardigan und eine richtig gute Idee.
