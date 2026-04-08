Ratajkowski frisch verliebt und oben ohne in Japan

Frisch verliebt in Dua Lipas Ex

Ratajkowskis Posting enthielt auch Film-Outtakes und mehrere Porträts, die offenbar von ihrem neuen Freund aufgenommen wurden. Auf zwei der Schnappschüsse hält sie ein Getränk in der Hand, während Gavras eine Seite ihres Gesichts mit seiner Hand einrahmt. Das Laufsteg-Model streckt frech die Zunge heraus und trägt dabei ein tief ausgeschnittenes schwarzes Top.