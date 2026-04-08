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Ratajkowski frisch verliebt und oben ohne in Japan

Society International
08.04.2026 17:00
Emily Ratajkowski ließ während ihres Liebes-Trips mit Freund Romain Gavras die Hüllen fallen.
Emily Ratajkowski ließ während ihres Liebes-Trips mit Freund Romain Gavras die Hüllen fallen.(Bild: instagram.com/emrata)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

„Ich habe dich vermisst. Ich liebe dich!“ Emily Ratajkowski gibt ihren Fans auf Instagram nicht nur tiefe Einblicke in ihren spektakulären Japan-Trip – sondern auch in ihr Liebesleben.

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Die 34-Jährige postete sexy Schnappschüsse aus Tokio, wo sie zusammen mit ihrem neuen Freund, dem französischen Regisseur Romain Gavras, Zeit verbracht hatte.

Oben ohne vor dem Spiegel
Auf mehreren Bildern posierte sie provokant, darunter ein Oben-ohne-Spiegel-Selfie, bei dem sie ihre Brüste nur mit der Hand und dem Arm bedeckte. Das Model trug dabei nichts außer einem tief sitzenden, schwarzen Tanga und präsentierte ihre Traumfigur.

In dieser Bildergalerie, die Emily Ratajkowski mit ihren Fans auf Instagram teilte, verstecken sich zahlreiche heiße Schnappschüsse:

Ein weiteres Foto – vermutlich aus der Perspektive von Gavras aufgenommen – zeigt die brünette Schönheit lediglich in einem flauschigen weißen Bademantel, der leicht geöffnet war und ihr Dekolleté andeutete.

Frisch verliebt in Dua Lipas Ex
Ratajkowskis Posting enthielt auch Film-Outtakes und mehrere Porträts, die offenbar von ihrem neuen Freund aufgenommen wurden. Auf zwei der Schnappschüsse hält sie ein Getränk in der Hand, während Gavras eine Seite ihres Gesichts mit seiner Hand einrahmt. Das Laufsteg-Model streckt frech die Zunge heraus und trägt dabei ein tief ausgeschnittenes schwarzes Top.

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Im Februar hatte die brünette Schönheit ihre Beziehung mit dem Ex-Freund von Dua Lipa auf Instagram offiziell gemacht. Nur wenige Tage nach dem Valentinstag teilte sie mehrere verliebte Fotos mit Gavras.

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