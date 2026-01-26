Nonnenspiegel: Fromme Motive erlauben eitle Blicke

Bescheiden und demütig sein, und dennoch einen Blick wagen

Im Gailtalmuseum im Schloss Möderndorf bei Hermagor werden solche Nonnenspiegel gezeigt. Ethnologe Siegfried Kogler erklärt: „Die Nonnen sollten sich nicht eitel im Spiegel anschauen, sondern nach den christlichen Idealen einfach und asketisch leben. Steht aber eine Heiligendarstellung im Vordergrund und der Spiegel bildet nur den Hintergrund, dann ist der Blick in den Spiegel nicht mehr verpönt, die Nonne kann sich ihren Schleier richten und ihr Spiegelbild betrachten...“