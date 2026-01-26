Vorteilswelt
Kuriose Kunst

Nonnenspiegel: Fromme Motive erlauben eitle Blicke

Kärnten
26.01.2026 14:01
Nonnenspiegel im Gailtalmuseum im Schloss Möderndorf: Fromme Motive erlaubten den Blick in den Spiegel.
Nonnenspiegel im Gailtalmuseum im Schloss Möderndorf: Fromme Motive erlaubten den Blick in den Spiegel.(Bild: Christina Natascha Kogler)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Hochmut soll der Spiegel symbolisieren, doch kommt er mit Heiligen als Hinterglasmalerei daher, ist er nicht mehr verpönt.

Anderen einen Spiegel vorzuhalten, um ihnen ihre Fehler und Macken deutlich zu machen, ist eine der wichtigsten Aufgaben der Faschingnarren. Spiegel können aber auch für Eitelkeit stehen, und die wiederum gilt als eine Hauptsünde. Den Vorwurf umgeht, wer einen Nonnenspiegel sein Eigen nennt.

Bescheiden und demütig sein, und dennoch einen Blick wagen
Im Gailtalmuseum im Schloss Möderndorf bei Hermagor werden solche Nonnenspiegel gezeigt. Ethnologe Siegfried Kogler erklärt: „Die Nonnen sollten sich nicht eitel im Spiegel anschauen, sondern nach den christlichen Idealen einfach und asketisch leben. Steht aber eine Heiligendarstellung im Vordergrund und der Spiegel bildet nur den Hintergrund, dann ist der Blick in den Spiegel nicht mehr verpönt, die Nonne kann sich ihren Schleier richten und ihr Spiegelbild betrachten...“

Schon in der Zeit vor Christus waren Medaillons aus Glas beliebt. Um 1600 erreichte die Hinterglasmalerei ihre Blüte, nicht nur Klöster, auch Adelige schätzten die Technik. Vor allem im 18. Jahrhundert war es üblich, Hinterglasbilder mit Spiegeln herzustellen.

Durch billigeres Glas kamen diese Bilder auch in ärmere Haushalte; oft wurden Bauernheilige wie Notburga, Isidor und Leonhard dargestellt, aber auch Wallfahrtsorte und Marienbilder. Und Hinterglasbilder waren zudem praktisch, konnten sie doch einfach abgewischt werden, weil die Malerei ja auf der Rückseite, hinter dem Glas angebracht ist.

