Zustimmung für queere Menschen sinkt zunehmend

Auch für Deutschland zeigt die Studie nachlassende Zustimmungswerte. 44 Prozent und damit weniger als die Hälfte der Deutschen halten es laut Studie für richtig, dass queere Personen hinsichtlich sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität offen leben. Damit liegen unsere Nachbarn im internationalen Vergleich im hinteren Drittel – noch hinter Ländern wie Irland (59 Prozent), den USA (49) oder Polen (45) sowie dem internationalen Durchschnitt (49). Für Österreich liegen keine Daten vor.