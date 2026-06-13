Bundesheer fehlen 12,6 Milliarden für Aufbauplan

Statt mehr gibt es weniger Planstellen

Ebenfalls deutlich hinter den Plänen zurück bleibt man beim Personalplan. Für die neu zu schaffenden Strukturen zur Umsetzung des Aufbauplans ist bis 2032 eine Erhöhung der Planstellen von derzeit 21.842 auf 25.200 notwendig. Im derzeitigen Personalplan steht allerdings keine Steigerung der Planstellen, sondern im Gegenteil sogar eine Reduktion der zivilen Planstellen. „Dies hat erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umsetzung des Aufbauplans“, so das Verteidigungsministerium.