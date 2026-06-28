Vom Palmblatttellertest zum Drei-Länder-Fest

30. Holzstraßenkirchtag auf der Flattnitz am Samstag, 11. Juli (ab 9 Uhr) und Sonntag, 12. Juli (ab 10.30 Uhr) – mit Waldarbeitsmeisterschaften (Sa ab 9 Uhr), Wahl des 1. Kärntner Holzstraßenpärchens, das von der „Alpe Adria Manufaktur Strohmaier“ ausgestattet wird, Trachtenmodeschau, Wildfest am Sonntag.

Tageseintritt ohne Musikabend: 10 €.

Samstag ab 20 Uhr: Fegerländer und Draufgänger – Vorverkauf 30, Abendkassa 35 €.

Karten bei allen Holzstraßengemeinden, bei den Gemeinden Ramingstein, Murau, St.Georgen am Kreischberg und Stadl-Predlitz, im Kaufhaus Krassnitzer in Glödnitz, bei Ö-Ticket, bei www.eventim-light.com