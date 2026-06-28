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Holzstraßenkirchtag

Vom Palmblatttellertest zum Drei-Länder-Fest

Kärnten
28.06.2026 15:03
Mit den Kärntner Waldarbeiter- meisterschaften der FAST Ossiach beginnt der 30. ...
Mit den Kärntner Waldarbeiter- meisterschaften der FAST Ossiach beginnt der 30. Holzstraßenkirchtag am 11.7. um 9 Uhr.(Bild: FAST Ossiach)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Drei Jahrzehnte, drei Bundesländer, zwei Tage: Seit 30 Jahren ist der Verein Kärntner Holzstraße aktiv, was an zwei Julitagen mit drei Bundesländern auf der Flattnitz gefeiert wird – nach knapp zwei Jahren Organisation.

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„Die Bürgermeister von Glödnitz und Metnitz – Hans Fugger und Peter Grabner – hatten die Idee zum Holzstraßenkirchtag auf der Flattnitz. Ich sagte sofort: Salzburg und die Steiermark gewinnen wir auch dafür! Also sind wir nach Ramingstein, Predlitz, St. Georgen am Kreischberg und Murau gefahren“, erinnert sich der Metnitzer Vizebürgermeister Lorenz Prieler an den Beginn der intensiven Organisationsreise; an den September 2024.

Sechs Gemeinden aus drei Bundesländern
„Jetzt sind wir sechs Gemeinden aus drei Bundesländern, die an zwei Tagen zwei Veranstaltungen, nämlich den Holzstraßenkirchtag und das Wildfest, organisieren“, so der nunmehrige Vorsitzende des dafür ins Leben gerufenen Komitees, in welchem zwölf Leute aus Glödnitz und Metnitz engagiert sind.

Neues Geschirr? Probeessen!
Wie die zwölf Gralsritter schwärmten sie aus – und hatten auch auf den ersten Blick ungewöhnlich scheinende Termine. „Bei so einem großen Fest darf man ja kein zerbrechliches Geschirr verwenden. Auf der Suche nach einer Alternative sind wir auf Palmblattteller gestoßen. Aber halten die das Edelstahlbesteck aus? Werden die auch bei einem Essen mit Sauce nicht weich? Also haben wir ein Probeessen geplant“, verrät Heinz Kogler, Komiteemitglied mit großer Kulinarik-Kompetenz.

Zitat Icon

Teller und Besteck haben wir getestet. Dabei haben wir auch gefeiert, das g’hört dazu. Wir sind mit Herzblut dabei!

Lorenz Prieler, Vorsitzender des 30. Holzstraßenkirchtags-Komitees

Gleich vorweg: Das Probeessen war erfolgreich, auf den Palmblatttellern, die übrigens nach ihrer Nutzung rückstandsfrei verrotten, werden am ersten Festtag, am 11. Juli, Schmankerln wie Stücke von einem 440 Kilo schweren, wie ein Spanferkel am Riesenspieß gegrillten Ochsen serviert. Am 12. Juli beim Wildfest stehen Wildgerichte, Wildbratwurst, Wildgulasch, gegrilltes Wild aus der Region auf den Speisekarten. Zwölf Wirte versorgen die Besucher. „Erstmals gibt es Bierbecher, auf denen Murauer und Hirter ihre Logos drauf haben“, freuen sich Prieler und Kogler über diese Premiere.

600 Laufmeter Strudel
Hausgemachte Kärntner Nudel aus dem Gurktal, Krappfelder Eis und 300 Laufmeter Apfelstrudel vom Bäcker Kronlechner sowie 300 Laufmeter Topfensturdel vom Bäcker Stocklauser stärken die Gäste für das umfangreiche Programm. „Bei diesen Mengen wird nicht in Stücken, sondern in Laufmeter gemessen“, lachen die beiden gelernten Köche Prieler und Kogler, die auch beim Festzelt hohe Ansprüche haben. „Wir haben eine 40 Meter lange Theke, einen sieben Meter langen Laufsteg für die Trachtenmodenschau von Strohmaier und durchgehend einen Holzboden im Zelt.“

Was? Wann? Wo?

30. Holzstraßenkirchtag auf der Flattnitz am Samstag, 11. Juli (ab 9 Uhr) und Sonntag, 12. Juli (ab 10.30 Uhr) – mit Waldarbeitsmeisterschaften (Sa ab 9 Uhr), Wahl des 1. Kärntner Holzstraßenpärchens, das von der „Alpe Adria Manufaktur Strohmaier“ ausgestattet wird, Trachtenmodeschau, Wildfest am Sonntag.

Tageseintritt ohne Musikabend: 10 €.

Samstag ab 20 Uhr: Fegerländer und Draufgänger – Vorverkauf 30, Abendkassa 35 €.  

Karten bei allen Holzstraßengemeinden, bei den Gemeinden Ramingstein, Murau, St.Georgen am Kreischberg und Stadl-Predlitz, im Kaufhaus Krassnitzer in Glödnitz, bei Ö-Ticket, bei www.eventim-light.com

Oldtimer-Shuttle-Traktor
Auf sechs Hektar Wiese werden Auto- und Buslenker von den Feuerwehren Metnitz, Altenmarkt, Glödnitz, Stadl und Predlitz zum Parken eingewiesen. Shuttlebusse bringen die Gäste zum Festgelände nahe dem Isopp-Areal; darunter auch ein Oldtimer-Traktor mit Anhänger. Neben Musik locken auch die Kärntner Waldarbeitermeisterschaften, die Litzlhof Timbersport-Vorführung und mehr als 120 Standln, an denen alles rund um die Themen Holz, Wild und Forstgeräte präsentiert wird, zum Jubiläumsholzstraßenkirchtag.

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Der riesige Samson kommt!
Einen Höhepunkt bildet der Samson-Umzug aus Ramingstein gleich am Samstag zur Eröffnung: Sechs Meter hoch und gut 80 Kilo schwer ist der Samson, der mit sagenhaften Kollegen auf die Flattnitz kommt. Beim Tontaubenschießen nicht mit Munition, sondern mittels Laser, stellen Besucher ihre Treffsicherheit unter Beweis. Ponyreiten, Kinderprogramm, Verlosungen eines Fohlens und eines Gewehres stehen ebenfalls auf dem Programm.

Holz: Zahlreiche Berufe und zahllose Familien hängen dran
Günter Sonnleitner, der Obmann der Kärntner Holzstraße, kann auf 18 Mitgliedsgemeinden zählen; der Verein will die Wertschöpfungskette von Wald und Holz verbessern und somit mit Wirtschaft, Waldbauern, Holzernteunternehmern und Frächtern, Sägewerkern, Zimmerern, Tischlern und Touristikern zusammenarbeiten. Holz haben wir viel in Kärnten: 584.000 Hektar Wald bedecken rund 61 Prozent der Landesfläche.

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